"Chilling Adventures of Sabrina": Start von Staffel 3 gecancelt? 😱

"Chilling Adventures of Sabrina" 3: Staffelstart verschoben!

Eigentlich sollte die dritte Staffel "Chilling Adventures of Sabrina" wie gewohnt im Oktober online gehen. Doch der Starttermin wurde jetzt gecancelt! Natürlich nicht komplett, sondern zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben, denn die Dreharbeiten dauern wohl noch etwas länger, wie Produzent Roberto Aguirre-Sacasa verrät: "Ich glaube nicht, dass wir bis Halloween fertig werden. Ich hab leider keine Ahnung, wann es so weit sein wird. Wir schreiben gerade die 8. Folge und fangen mit den Dreharbeiten zur 6. Folge an – wir nähern uns also langsam der Halbzeit-Marke. Aber es läuft wirklich gut, ich bin sehr stolz auf unsere bisherigen Folgen." Schade, aber auch wenn das bedeutet, dass wir uns vielleicht etwas gedulden müssen, können wir wenigstens sicher sein, dass die Folgen extrem spannend sein werden. Außerdem erscheint im Oktober ja auch die vierte Staffel von "Riverdale" – langweilig wird uns somit sicher nicht! Staffel 3 von "Chilling Adventures of Sabrina" soll voraussichtlich 16 Folgen haben und wird seit dem 28. April wieder in Vancouver, Kanada gedreht.

Was erwartet uns in "Chilling Adventures of Sabrina" Staffel 3?

"Ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir in die Hölle gehen werden – das wird aufregend", verspricht Produzent Roberto Aguirre-Sacasa. Aber auch in der Liebe wird es höllisch kompliziert, denn ein weiteres Thema wird sicherlich wieder die Dreiecks-Beziehung zwischen Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), Harvey Kinkle (Ross Lynch) und Nicholas Scratch (Gavin Leatherwood) sein. "Ich shippe beide Paare", schmunzelt Roberto, "Ich habe ein schwaches Herz für Harvey, weil er natürlich die erste große Liebe von Sabrina ist, auch in den Comic-Büchern. Aber ich kann nicht verleugnen, dass Sabrina und Nick ein tolles Paar abgeben. Vielleicht gibt es Hoffnung für Harvey und Sabrina Fans, aber Sabrina und Nick sind auch ziemlich unbestreitbar." Wir sind sehr gespannt, für welchen Typen sich Sabrina entscheiden wird. In einem Interview hat Kiernan Shipka immerhin schon verraten, wer besser küssen kann: Harvey oder Nick? Die "Sabrina"-Darstellerin scheint ihre Rolle der umschwärmten Hexe zu genießen. Auf Instagram postete sie ein ziemlich witziges Video, indem sie zuerst mit "Nick"-Darsteller Gavin zu sehen ist, bis plötzlich eine bekannte Stimme "Brina" ruft und sie auf einen verdutzten Ross Lynch schwenkt. Ganz ehrlich: An ihrer Stelle könnten wir uns auch nicht entscheiden! 🙈

