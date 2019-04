Kiernan Shipka: Damit nervt sie ihre „Sabrina“-Co-Stars

"Chilling Adventures of Sabrina": Kiernan leidet unter Stress

Erst im Oktober letzten Jahres erschien die erste Staffel von "Chilling Adventures of Sabrina" mit Kiernan Shipka auf Netflix. Und seit dem 5. April, nur wenige Monate später, läuft bereits die zweite Staffel (die noch düsterer wird!). Kein Wunder also, dass die "Sabrina"-Darstellerin Kiernan Shipka (19) alle Hände voll zu tun hat. Wir stellen uns das Set-Leben eines Stars zwar immer total cool vor, aber in Wahrheit sind lange Drehtage oft einfach nur stressig. Das hat jetzt auch die hübsche Kiernan Shipka zugegeben.

Kiernan Shipka: So nervt sie ihre Co-Stars

"Ich war so gestresst in der letzten Staffel, dass ich immer wieder einen Ausschlag bekommen habe", erzählte sie in einem Interview mit bonappetit.com. "Und an manchen Tagen habe ich einfach grundlos geweint, weil ich kaum geschlafen hatte." Oha, wie krass! Zum Glück hat die 19-Jährige einen Weg gefunden, um mit dem Stress besser klarzukommen: Power-Naps, Massagen und Sport helfen ihr, einen besseren Ausgleich zu finden. Und da wäre noch was...

Wenn man an ihrem Wohnwagen am Set von "Chilling Adventures of Sabrina" vorbeiläuft, kann es schon mal passieren, dass dieser ganz schön wackelt! Der Grund: Kiernan Shipka hat sich ein kleines Trampolin gegen den Stress zugelegt. " Der ganze Wohnwagen wackelt und alle anderen flippen aus. Währenddessen habe ich meinen Spaß", erzählt die Schauspielerin. Haha! Wir sind trotzem froh, dass die hübsche Blondine jetzt nicht mehr so gestresst ist.:)

