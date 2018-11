“Riverdale” und “Chilling Adventures of Sabrina” Crossover geplant!

Wird es endlich ein Crossover der beiden Netflix-Serien "Riverdale" und “Chilling Adventures of Sabrina” geben?

Ist ein Crossover zwischen "Riverdale" und "Sabrina" möglich?

Der Serienschöpfer von "Riverdale" und “Chilling Adventures of Sabrina”, Roberto Aguirre-Sacasa, erklärte in einem Interview mit „Entertainment Weekly“: "Es gab mal eine Zeit, da haben wir überlegt, dass der Cliffhanger von Staffel 1 der Beginn von 'Sabrina' sein könnte." Dann hätte sich in der zweiten Staffel jedoch das Genre geändert und übernatürliche Kräfte wären ein großes Thema gewesen. Doch das passte den Serienmachern nicht. „Da war eine Trennung zwischen Greendale und Riverdale – Magie sollte in Greendale existieren, aber nicht in Riverdale." Denn "Riverdale" sei eine Crime-Show, und "Sabrina" konzentriert sich auf das Genre Mystery. Doch ganz müssen die Fans die Hoffnung nicht aufgeben. Roberto erklärte auf der New Yorker Comic Con: „Zunächst einmal bin ich ein Fan von den zwei Städten, Greendale und Riverdale. Ich liebe es, wenn Comic-Buch-Figuren sich vereinen, es ist also ein großer Traum. Ich bin sehr hoffnungsvoll!“

Crossover: "Riverdale" und "Sabrina"

Nun werden wohl die Träume aller "Riverdale" und "Sabrina" Fans in Erfüllung gehen. Ein Live-Action-Crossover kann einige Zeit in Anspruch nehmen und ein großes Storyboard des Serienmachers Roberto Aguirre-Sacasa. Fans von Archie Comics werden Sabrina jedoch bald des Öfteren in Riverdale sehen - zumindest in Comicform. In dem neue Comic kommt diese Woche Sabrina nach Riverdale. Laut dem Schriftsteller Nick Spencer mischt unsere Lieblingshexe Archie, Betty, Veronica und die Gang etwas auf. "Sie wird Riverdale durcheinander bringen", erklärte Nick Spencer gegenüber MTV. "Wenn eine so klassische und ikonische Figur wie Sabrina in die Stadt kommt, muss man wissen, dass sie einen großen Einfluss haben wird." Wir sind sehr gespannt, ob es auch bald ein Crossover in der Serie geben wird.

