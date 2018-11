Lilli Reinhart und Cole Sprouse: Auszeit von “Riverdale”

Lili Reinhart und Cole Sprouse machen gerade eine „Riverdale“-Pause – und genießen es einfach mal, stinknormale Dinge zu tun.

Süß: Lili nimmt Cole mit zu ihren Eltern

Heute ist einer der wichtigsten Feiertage in den USA: Thanksgiving! Jedes Jahr am vierten Donnerstag im November kommen in Amerika Freunde und Familie zusammen, um gemeinsam das Erntedankfest zu feiern – wie sich das gehört, natürlich für gewöhnlich mit einem dicken, fetten Truthahn aus dem Ofen. Auch die beiden Netflix-Serienstars Lili Reinhart (22) und Cole Sprouse (26) haben sich zu diesem besonderen Tag eine Auszeit von ihrem „Riverdale“-Alltag genommen und sind zusammen zu Lilis Familie nach Cleveland (Ohio) gefahren, um dort ein paar entspannte Tage mit ihren Liebsten zu verbringen... das geht jobbedingt nämlich sowieso viel zu selten!

Lili Reinhart postet cute Pics von Cole

Zusammen mit Lilis Eltern, ihrem süßen kleinen Patenkind Adeline (2) und den beiden Hunden genießen sie und Cole es mega, einfach mal ganz normale Dinge fern von ihrem Alltag als Stars zu tun – wie zum Beispiel Plätzchen backen, oder draußen mit den flauschigen Vierbeinern herumzulaufen. In ihren Insta-Stories teilte die Schauspielerin ein paar ganz private Schnappschüsse, wie ihr Boyfriend Cole Sprouse bei strahlend blauem Himmel mit den Hunden draußen in der Wiese chillt.

Instagram/Lili Reinhart

Dass Lili Reinhart ihren „Riverdale“-Kollegen zu Thanksgiving mit nach Hause genommen hat, ist übrigens mal wieder ein Zeichen dafür, dass die beiden es sehr ernst miteinander meinen. Denn diesen Tag verbringt man normalerweise nur mit Menschen, die einem wirklich nahestehen.

