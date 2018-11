Lili Reinhart: Steigt sie bei „Riverdale“ aus?

Wenn es um ihre Karriere geht, weiß "Riverdale"-Darstellerin Lili Reinhart ganz genau, was sie will… und auch, was sie nicht will!

Lili Reinhart: Keine Lust mehr auf Rollen wie "Betty Cooper"

Als „Betty Cooper“ ist Lili Reinhart nicht aus der Netflix-Serie „Riverdale“ wegzudenken. Doch die 22-Jährige ist überzeugt: In ihr steckt mehr, als „nur“ eine Schülerin zu verkörpern. „Ich sehe mich selbst eher da, dass ich Rollen spiele, die keine High School - Charaktere sind. Ich bin gerade definitiv dabei…. Nach anderen Projekten zu suchen, die ich in Zukunft machen kann“, sagte Lili im Interview mit der australischen „Vogue“ und ging sogar noch weiter: „Ich halte mich komplett fern von High School – orientierten Charakteren und Skripten, denn ich spiele neun Monate pro Jahr einen High School Charakter…“ Sie habe schlichtweg keine Lust mehr auf sowas. Irgendwie verständlich, dass Lili mal Bock auf Abwechslung hat, oder? Außerdem ist sie im wahren Leben ja schon längst aus dem Alter eines Schulmädchens raus. Kein Wunder, dass sie sich bereit für reifere Rollen fühlt.

Lili Reinhart: In „Riverdale“ ist alles so übertrieben

Sie wolle in ihrem Dasein als Schauspielerin wachsen, betonte Lili Reinhart. „Ich muss Dinge tun, die ein bisschen erwachsener sind und vielleicht Dinge, die ein bisschen bodenständiger sind. Denn in „Riverdale“ ist alles so übertrieben und schnellebig und sehr dramatisch.“ Auf lange Sicht sei das nicht so ganz ihr Ding, meinte die Blondine. Krass… bedeutet das jetzt, dass sie bei „Riverdale“ aussteigen will? Keine Angst, so weit ist es noch nicht. Lili will einfach nur zeigen, dass sie auch in andere Rollen als in die von „Betty Cooper“ schlüpfen kann.

