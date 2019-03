„Sabrina“-Star Kiernan Shipka datet Sohn dieses "Harry Potter"-Stars

Kiernan Shipka & Charlie Oldman: Neues Traumpaar?!

Ist es wirklich die große Liebe? Model Charlie Oldman (20) und "Chilling Adventures of Sabrina"-Star Kiernan Shipka (19) sollen total verknallt ineinander sein. Charlie ist der Sohn von Hollywood-Megastar Gary Oldman (61)! Er spielte in den "Harry Potter"-Verfilmungen die Rolle von Harrys Paten Sirius Black.

Kiernan Shipka & Charlie Oldman: Turtelei auf offener Straße

Laut E! News wurden die beiden Lovebirds Arm in Arm in Hollywood abgelichtet. Das Onlineportal veröffentlichte ein Bild der beiden. An besagten Abend sollen Kiernan und Charlie knapp anderthalb Stunden zu Abend gegessen haben. Einem Insider zufolge haben sie sich bestens verstanden und mega geflirtet.

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: