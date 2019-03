Vorsicht Lili Reinhart: Kiernan Shipka schwärmt von Cole Sprouse

Kiernan Shipka: Deshalb feiert sie Cole Sprouse

Kiernan Shipka (19) kann nicht glauben, dass sie dank ihrer Rolle in "Chilling Adventures of Sabrina" in die Nähe ihres absoluten Lieblingsstars darf. Während fast jeder die Chance, eine dunkle Version der legendären Hexe Sabrina Spellman zu spielen, wahrscheinlich komplett ausflippen würde, gibt es eine Sache, die Kiernan besonders zum Strahlen bringt. "Ich war ein ziemlich großer 'Hotel Zack & Cody'-Fan", verriet sie gegenüber Entertainment Tonight. Weiter erzählt die Schauspielerin: "Ich kenne Dylan und Cole jetzt dank meiner neuen Rolle, deshalb mache ich mein 7-jähriges Ich wirklich stolz." Kiernan und Cole haben noch nicht wirklich auf der Leinwand zusammengearbeitet, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass dies durch die Arbeit an den Schwestershows "Riverdale" und "Chilling Adventures of Sabrina" noch passieren kann.

Kiernan Shipka & Cole Sprouse: Gemeinsame Sache?

Obwohl dies nicht das gleiche Crossover ist, auf das die Fans gehofft haben, erschien Sabrina in einer kleinen Rolle in den "Archie-Comics", in der sie nach "Riverdale" kam, um ein großes Rätsel zu lösen, nachdem jemand in der Stadt verschwunden war. Fans können sich durchaus Hoffnungen auf ein Crossover machen. Roberto Aguirre-Sacasa, der Schöpfer der Serie "Riverdale" und "Chilling Adventures of Sabrina", hatte bereits früher darüber gesprochen, dass möglicherweise die Bürger von "Riverdale" und "Greendale" in einer Serie zusammenkommen. "Ich würde es hassen, wenn es keine Möglichkeit gibt, dass es jemals einen Crossover gibt", sagte er Entertainment Weekly. "Ich denke, es wird eine großartige Episode geben, in der die Riverdale-Kids von einem Geisterhaus in Greendale hören und versuchen, einzubrechen und es ist Sabrinas Haus. Es gibt ein Universum, in dem das passiert.", verriet Roberto weiter. Wir sind schon sooo gespannt und können es kaum erwarten!

