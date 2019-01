Sind diese "Sabrina"-Stars etwa ein Paar?

Sind "Sabrina"-Stars Ross Lynch und Jaz Sinclair ein Paar?

Dieses Paar feiern wir total! Fans sind sich sicher, dass die "Chilling Adventures of Sabrina"-Stars Ross Lynch und Jaz Sinclair ein Paar sind! In der Netflix-Serie spielt Ross den romantischen "Harvey Kinkle" und Jaz die kluge "Rosalind Walker", eine der besten Freundinnen von "Sabrina Spellman". Eine Zeit lang hatten Fans gehofft, dass zwischen Kiernan Shipka und Ross Lynch etwas laufen würde, doch der Funke scheint einfach nicht übergesprungen zu sein. Die "Sabrina"-Darsteller hängen in letzter Zeit verdächtig viel ab und vor allem ein Bild hat es den Fans angetan:

Hochgeladen wurde es ausgerechnet von Courtney Eaton, einer Ex-Freundin von Sänger Ross Lynch. Auf dem Bild kuscheln Ross und Jaz verdächtig vertraut miteinander. Ein Zeichen? Offiziell bestätigt haben die beiden Schauspieler ihre Beziehung zwar noch nicht, trotzdem gibt es noch weitere Hinweise.

"Chilling Adventures of Sabrina": Liebe am Set?

So cozy posen Ross & Jaz auf Insta! Instagram/@jaz_sinclair

Ihr seid noch nicht ganz überzeugt? Dann haben wir hier noch mehr Hinweise für euch. Am 30. Dezember hatte Ross Lynch Geburtstag und "Sabrina"-Co-Star Jaz Sinclair gratulierte ihm mit einem super emotionalen Post, dort schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch an meinen Liebling. Ich bin wirklich sehr froh, dass du geboren wurdest. Auf viele weitere gute Gespräche, Lachkrämpfe und Tänze im neuen Jahr." Klingt ganz so, als hätten die beiden "Chilling Adventures of Sabrina"-Darsteller schon viel gemeinsam erlebt! Ein Bild aus der Galerie hat es uns jedoch besonders angetan, dort stehen Ross udn Jaz eng umschlungen auf einem Hügel – süßer geht es nicht! Außerdem wurden Ross und Jaz auch schon beim Knutschen entdeckt! An Silvester hat die Schwester Rydel Lynch des Sängers nämlich eine Instagram-Story gepostet, in der es so aussieht, als würden sich die beiden Netflix-Stars küssen! Ihr müsst nur genau hinsehen, denn wie so üblich an Silvester, gibt es mehrere Pärchen, die sich küssen. Wir würden es richtig feiern, wenn dieses Traumpaar Wirklichkeit wäre und sind gespannt, wann sich die Netflix-Schauspieler dazu äußern werden …

