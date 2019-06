Harvey oder Nick? “Sabrina”-Star Kiernan Shipka verrät, wer besser küssen kann

"Sabrina"-Stars übergeben MTV-Award

Als Award-Presenter bei den "MTV Movie and TV Awards" war es an den drei Schauspielern Kiernan Shipka, Ross Lynch und Gavin Leatherwood, die aus der Netflix-Serie "Sabrina" bekannt sind, den Preis für den "besten Kuss" zu überreichen. Unter den Nominierten waren sie leider nicht. Dafür aber: Camilla Mendes und Charles Melton aus "Riverdale", Amber Heard und Jason Momoa aus "Aquaman", Ncuti Gatwa und Connor Swindells aus "Sex Education", Tom Hardy und Michelle Pfeiffer aus "Venom" sowie die Stars Lana Condor und Noah Centineo aus "To All the Boys I've Loved Before". Letztere konnten sich auch gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und durften den Award für "Best Kiss" von den "Sabrina"-Darstellern entgegennehmen.🏆 Und Noah bedankte sich in seiner Rede direkt bei Lanas Lippen 💋. Das wirklich Spannende an dem Auftritt der Drei war aber etwas ganz anderes...

Einen ihrer Co-Stars küsst "Sabrina" am liebsten

Noch bevor sie den MTV-Award überhaupt übergeben konnten, wollten die beiden Jungs unbedingt eines von ihrer Kollegin wissen. "Alles klar Leute, lasst es uns einfach raushauen und den Leuten geben, was sie unbedingt wissen wollen", meinte Nick-Darsteller Gavin Leatherwood. "Kiernan, du hast Ross in der Show geküsst. Du hast mich in der Show geküsst. Wer kann's besser?" Denn in der Netflix Serie ist Kiernan Shipka alias Sabrina sowohl mal mit Ross Lynch (Harvey), als auch mit Gavin Leatherwood (Nick) zusammen. Erst zögerte die Gefragte und versuchte ihre Kollegen mit einem "Ich finde nicht, dass es fair ist, das vor Millionen von Leuten zu beantworten" zu vertrösten. Doch, dann machte "Sabrina"-Star Kiernan Shipka eine "Liebeserklärung" an Ross Lynch. Ja, richtig gehört. Für sie küsst tatsächlich der Harvey-Darsteller besser.🥇Und das erklärte sie in einem witzigen Kommentar, der an ihre vorherige Aussage anschließt: "Es wäre nämlich nicht fair, wenn alle wüssten, was für ein toller Küsser Ross ist." Autsch, ein harter Schlag für Gavin. Aber der nahm's sportlich und nutzte schon die After Show Party um kräftig zu üben und direkt vom Meister Ross zu lernen!💋💋💋

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren: