„Sabrina“: Eine Hauptfigur wird sterben!

Neues Bild zu "Sabrina" Staffel 3

Erst Anfang August schockte Macher Roberto Aguirre-Sacasa mit News darüber, dass der Start von "Sabrina" Staffel 3 vielleicht erstmal gecancelt werden muss. Denn eigentlich sollten die neuen Folgen wieder passend zu Halloween 2019 auf Netflix releast werden. Leider hinken sie aber mit der Produktion und den Dreharbeiten etwas hinterher, was bedeuten könnte, dass wir die neuen Folgen erst im April 2020 zu sehen bekommen. Trotzdem versorgt uns der Autor nun mit einem krassen Bild und ein paar neuen Infos zur dritten Staffel von "Sabrina". Auf dem Pic ist eine gruselige, schwarz verschleierte Frau auf einer Lichtung zu sehen. Und glaubt man Roberto Aguirre-Sacasa, wird sie der Grund für einen schrecklichen Tod in Greendale sein...

"Sabrina" Staffel 2: Eine Spellman wird sterben

In der Caption zu dem Teaser-Bild zur kommenden Staffel schreibt der Produzent eine kryptische Message, die alle Fans ziemlich schockieren dürfte: "Eine Szene vom gestrigen Dreh von#sabrinanetflix! Die fürchterliche Todesfee ist angekommen, aber welche Spellman wird sterben?" What?! 😱Wird wirklich Sabrina oder eine ihrer Tanten bald umgebracht? Oder kommen in den neuen Episoden noch andere Familienmitglieder vor, die wir bisher noch gar nicht kennen? Fragen über Fragen... Da können wir nur hoffen, dass sie sich mit den Dreharbeiten beeilen und uns die nächsten, spannenden acht Folgen noch in diesem Jahr präsentieren werden!🤞🏻

