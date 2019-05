„Sabrina”-Star Kiernan Shipka: Ist ER ihr neuer Freund?

Auf ihrem neuesten Instagram-Pic zeigt sich „Chilling Adventures of Sabrina“-Darstellerin Kiernan Shipka eng umschlungen mit Co-Star Gavin Leatherwood ("Nick"). Läuft da etwa auch hinter der Kamera was?

"Sabrina"-Darstellerin Kiernan Shipka: Hat sie einen neuen Freund?

In der Netflix-Serie „Chilling Adventures of Sabrina“ küsst Hauptdarstellerin Kiernan Shipka (19) gleich zwei Typen: Ross Lynch ("Harvey") und Gavin Leatherwood ("Nick"). Sabrina kann sich in der Serie nicht zwischen den beiden Boys entscheiden, was auch dazu führt, dass die Fans in zwei Lager gespalten sind. Die einen shippen Sabrina und ihren Ex-Freund Harvey, die anderen sind für Team „Nabrina“.

Kiernan Shipka shippt "Nabrina"

Allen „Sabrina und Nick“-Shipper hat Schauspielerin Kiernan jetzt einen Gefallen getan und ein cutes Pic von ihr und Gavin Leatherwood auf Instagram veröffentlicht. Auf dem Foto hat sie den 24-Jährigen fest an sich gedrückt und die beiden wirken total happy. „Bitteschön, ihr hungrigen Shipper“ schreibt sie ihren mehr als vier Millionen Fans auf Instagram.

Kiernan Shipka postet süßes Bild mit Gavin Leatherwood

Will sie damit vielleicht andeuten, dass sich Sabrina in "Chilling Adventures of Sabrina" für Nick und gegen Harvey entscheidet? Oder womöglich, dass Kiernan und Gavin sich privat daten...? Es bleibt spannend! ;) Lest hier, wie heiß die Küsse zwischen Kiernan und ihren männlichen Co-Stars hinter der Kamera ablaufen..

