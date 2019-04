„Chilling Adventures of Sabrina“: Heiße Küsse hinter der Kamera

Kiernan Shipka küsst in "Chilling Adventures of Sabrina“ gleich zwei Typen! Die beiden Schauspieler Ross Lynch ("Harvey") und Gavin Leatherwood ("Nick") haben jetzt ein paar Details über die Kuss-Szenen ausgepackt!

„Chilling Adventures of Sabrina“: So liefen die ersten Küsse ab

In der zweiten Staffel von „Chilling Adventures of Sabrina“ nimmt die Dreiecksbeziehung von Sabrina alias Kiernan Shipka (19) ganz schön Fahrt auf! Die beiden Darsteller Ross Lynch ("Harvey") und Gavin Leatherwood ("Nick") haben jetzt mehr Details ausgepackt, was hinter der Kamera der Netflix-Serie abgeht.. Uuuh!

"Sabrina" auf Netflix: Die Kuss-Geständisse der Stars

"Ich war mega nervös, als ich Kiernan das erste Mal in der Serie küssen musste", gestand Gavin Leatherwood im Interview mit Entertainment Tonight. Er kann sich noch ganz genau daran erinnern: Als der süße Schauspieler von der Kuss-Szene erfuhr, fragte er total aufgeregt einen Kollegen am Set um Rat. Dieser ermutige ihn dazu, den Kuss vorher mal zu üben! Das ließ sich der "Nick"-Darsteller nicht zweimal sagen und machte sich auf dem Weg zum Wohnwagen von Kiernan.

Ihr ahnt, was jetzt passiert: Er fiel der 19-Jährigen quasi um den Hals und küsste sie! Kein Witz :) "Ich habe mich entschuldigt und ihr gesagt, dass ich total nervös bin und mein Herz rast. Und ich wollte nicht, dass es vor der Kamera seltsam wird", erzählte der Schauspieler. Wie süß von ihm! Und falls ihr euch fragt, wie Kiernan auf den Knutsch-Überfall reagierte - total entspannt.

Und was ist mit ihrem Ex-Serien-Boyfriend Harvey alias Ross Lynch? Der musste im Interview erstmal ewig überlegen, wann denn die erste gemeinsame Kusszene war. Es waren ja soooo viele!! Haltet euch fest: "In der ersten Staffel haben wir uns pro Drehtag vermutlich 30 Mal geküsst", verriet Ross. WHAT?! Wie crazy! Na, da ist die hübsche "Sabrina"-Darstellerin doch wirklich zu beneiden. Übrigens: Welchen Typen Kiernan Shipka noch ziemlich toll findet, erfahrt ihr hier!

