Dieser Star kehrt ans “High School Musical”-Set zurück!

Urlaub am "High School Musical"-Set

Fans der Kultfilme wissen natürlich noch, dass "High School Musical 2" in einem Country Club spielte, wo Vanessa Hudgens (Gabriella), Zac Efron (Troy), Ashley Tisdale (Sharpay) und Co. mal wieder um die Wette sangen und tanzten. Tatsächlich handelte es sich dabei nicht um ein für den Film gebautes Set, sondern um eine echtes Urlaubs-Resort in Utah. Und genau dorthin hat es Corbin Bleu (Chad) jetzt verschlagen. Natürlich postete er von seinem Aufenthalt sofort ein Pic auf Instagram und schrieb dazu: "Es hat so viel Spaß gemacht in Erinnerungen zu schwelgen und im Entrada at Snow Canyon in Utah zu übernachten! Wie viele von euch wohl schon vermuten, ist das der Ort, an dem wir HSM2 gedreht haben und ich war seitdem nie wieder hier! Es war großartig, meiner Frau ein Stück meiner Vergangenheit zeigen zu können und mich an ein paar super lustige Momente zu erinnern 😂. Das Personal hat mir außerdem erzählt, dass sie immer noch Kinder davon abhalten müssen, vom Wasserfall zu springen wie wir damals 😅". Soooo cool, oder? Jetzt freuen sich alle Fans sicher noch mehr auf die "High School Musical"-Serie, die dieses Jahr kommen soll!

"High School Musical" wird 2019 fortgesetzt

Noch in diesem Jahr soll "High School Musical" als Serie mit 10 Folgen auf dem angekündigten, neuen Streaming-Dienst Disney+ erscheinen. Der alte Cast ist da leider nicht dabei, sondern wurde durch jüngere Schauspieler, die besser in die Schule passen, ersetzt. Und auch die Namen und Charaktere der Rollen haben sich etwas geändert. Nichtsdestotrotz können wir uns sicherlich wieder auf eine coole Story und jede Menge hammer Songs mit Ohrwurmpotential à la "Breaking Free" gefasst machen. Der damalige Hauptdarsteller und Mädchenschwarm Zac Efron hat außerdem bereits angekündigt, dass er gern zu "High School Musical" zurückkehren würde, zum Beispiel in Form einer kleinen Gastrolle. Wie geil wäre das bitte?!😱

