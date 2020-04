HSM-Reunion: Darum ist Zac nicht dabei!

Zac Efron kündigte den Aufritt seiner ehemaligen Kollegen nur an

Jahrelang gab es immer wieder Gerüchte um eine mögliche Reunion der beliebten Disney-Triologie. Auf dem neuen Streamingkanal Disney+ gibt es sogar eine Serie zu den „High School Musical“-Filmen, jedoch ohne den ursprünglichen Cast und mit komplett neuer Besetzung.Wie wir vergangene Woche bereits berichteten, gab es dann die großartigen News, die alle "HSM"-Fans in nostalgische Vorfreude versetzte: Es gibt eine virtuelle „High School Musical“ Reunion mit Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale und Co.! Wie Disney ankündigte, wollten die ehemaligen Darsteller gemeinsam zum großen „Disney Sing Along“ ihren Kult-Hit „We’re all in this togehter“ singen. Am 16. April war es dann endlich soweit! Doch statt einer musikalischen Wiedervereinigung von Gabriella und Troy, kündigte Zac Efron in einem 17-Sekunden Clip nur seine Kollegen an, statt mit ihnen gemeinsam zu performen. Aber was war da denn los?

SIE war der Grund, weshalb Zac Efron nicht mitsang!

Wie ein Insider jetzt verriet, war Vanessa Hudgens der Grund, warum Zac nicht mit den anderen gemeinsam singen wollte. Vanessa & Zac waren von 2005-2010 das „High School Musical“-Traumpaar schlechthin und ihre Fans verpassten ihnen sogar den Namen „Zanessa“. Doch nach 5 Jahren Bilderbuch-Beziehung gingen die beiden schließlich getrennte Wege. Während Zac Efron immer wieder neue Girls an seiner Seite hatte, war Vanessa Hudgens 9 Jahre lang mit Schauspiel-Kollege Austin Butler zusammen, bevor die Beziehung Anfang dieses Jahres in die Brüche ging. Doch statt eines möglichen „Zanessa“-Comebacks, herrscht zwischen Zac & Vanny Funkstille und das schon seit Jahren. In einem Interview von 2017 verriet Vanessa schon, dass sie 0 Kontakt zu ihrem ehemaligen Boyfriend hat. Wie der Insider weitererzählte, ist Zac Efron ein absoluter Perfektionist ist, was seine Auftritte angeht. Damit er eine eine perfekte Performance hinlegen hätte können, hätte er gemeinsam mit Vanessa Hudgens und den anderen üben müssen. Und darauf hatte er einfach so gar keine Lust, denn angeblich verbindet er zu viel Schmerz und negative Erinnerungen mit seiner ehemaligen Freundin 😳 Zum kurzen Einführungsclip hat sich Zac angeblich, nur "HSM"-Regisseur Kenny Ortega zuliebe, überreden lassen. Wie es aussieht ist die Stimmung zwischen dem einstigen Dream-Couple also alles andere als gut. Trotzdem zeigt es uns wieder: Auch Hollywood-Stars sind nur Menschen. Und mit dem Ex zusammenarbeiten, während all die alten Erinnerungen wieder hochkommen? Darauf hätten viele andere wohl genauso wenig Lust…

