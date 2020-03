Vanessa Hudgens: Ehrliche Geständnisse

Wir alle kennen Vanessa Hudgens aus den "High School Musical"-Filmen. Seit Beginn ihrer Schauspielkarriere sind einige Jahre vergangen. Nun ist sie 31 Jahre alt, ein erfahrenes Girl, das weiß, was sie möchte. Sie spricht das aus, was sie denkt. Der "HSM"-Star geht auch oft auf Themen ein, die ihr nahe gehen. Vanessa Hudgens macht ehrliche Geständnisse wie zum Beispiel über die Beziehung mit ihrem Ex-Freund Zac Efron. Und auch über die Trennung von Austin Butler spricht Vanessa Hudgens ganz offen. Die Ehrlichkeit, die sonst immer von ihren Mitmenschen geschätzt wird, ist nun komplett nach hinten losgegangen …

Vanessa Hudgens: Krasses Statement

Die Schauspielerin Vanessa Hudgens schockierte ihre Fans und Kollegen mit einem gewagten Statement. Das Corona-Virus hat die Menschen auf der ganzen Welt fest im Griff. Konzerte, Touren, Festivals - viele Events wurde aufgrund des Corona-Virus verschoben und abgesagt. Das ist natürlich für alle Betroffenen extrem ärgerlich! Vanessa ist genervt von der Situation und hat sich deswegen ein bisschen Luft gemacht. Sie schrieb auf Twitter: „Ich verstehe es. Es ist ein Virus und es ist schlimm. Menschen erkranken und einige sterben auch daran. Aber das ist halt unvermeidbar.“ Einfühlsam und respektvoll hört sich anders an, dachten sich auch so einige Follower! Und Schwups, hat Vanessa Hudgens einen fetten Shitstorm am Hals! 🤭

