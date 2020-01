„Highschool Musical“: Liebes-Comeback von Vanessa Hudgens und Zac Efron?

Alles aus bei Vanessa Hudgens und Austin Butler?

Nach acht gemeinsamen Beziehungsjahren soll nun alles aus sein zwischen der High-School-Musical Schauspielerin Vanessa Hudgens und ihrem Freund Austin Butler. Jedenfalls wenn man einem Insider vertraut, der der US-Seite „US Weekly“ verraten hat: „Vanessa und Austin haben sich offiziell getrennt, und Vanessa hat denen, die ihr nahestehen, von ihrer Trennung erzählt." Doch weder Vanessa noch Austin haben ihre Trennung offiziell bestätigt. Doch auch ein klares Dementi kam von dem einstigen Traumpaar noch nicht. Ziemlich ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass sich diese News wie ein Lauffeuer verbreiten.

Keine gemeinsamen Bilder mehr auf Instagram

Aufmerksamen Beobachtern ist auf den Social-Media-Kanälen der Stars schon länger aufgefallen, dass die letzten Pärchen Bilder einige Zeit zurückliegen. Und auch an den Weihnachtsfeiertagen, an Silvester und dem anschließenden Winterausflug in die Schweiz fehlen auf Vanessas Instagram-Fotos jegliche Spuren von Austin. Das letzte gemeinsame Bild veröffentlichte die 31-Jährige im Oktober und er zeigt sich sogar seit Juli nicht mehr mit ihr zusammen.

Liebescomeback mit Zac Efron?

Vanessa Hudgens und Zac Efron lernten sich 2006 bei den Dreharbeiten zu „High School Musical“ kennen und verliebten sich am Set ineinander. Ganze vier Jahre waren die beiden ein Paar. Anschließend war Zac Efron zwei Jahre lang mit Ex-Freundin Sami Miro zusammen. Offiziell gilt er also als Single und den Fans des Ex-Paares gefällt dieser Fakt besonders. Unter Vanessas Bilder wird Zac Efron des Öfteren mit Kommentaren wie: „Los, schnapp dir dein Mädchen“ oder „Komm wieder mit Zac zusammen“ markiert. Das ehemalige "Highschool-Musical"-Pärchen gilt also bis heute als Traumpaar bei den Fans.

Vanessa Hudgens äußert sich zu der Beziehung mit Zac Efron

Zuletzt machten die sich allerdings starke Sorgen um ihren "Highschool-Musical"-Star. Zac soll an einer lebensgefährichen Krankheit erkrankt worden sein. Aber Entwarnung: dem Hollywood-Star geht es nach einer Keim-Erkrankung wieder gut. Im letzten Jahr äußerte sich Vanessa Hudgens sogar zu ihrer Beziehung zu dem Hottie. Im Gespräch mit dem "Hollywood Reporter" gibt sie zu: „Es begann alles so natürlich. Ich könnte nicht dankbarer dafür sein, dass ich diese Beziehung zu diesem Zeitpunkt hatte“ . Ein ehrliches Geständnis über die Beziehung zu Zac Efron. Weiter heißt es sogar: „Wir haben gleich von Anfang an eine Verbindung geschaffen.", sagt sie. "Wir sagten uns: ‚Wir machen das ganz oder gar nicht‘. So süß! Jetzt würde einem Liebescomeback jedenfalls nichts im Wege stehen.

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!