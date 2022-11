Zac Efron hat Sex beim ersten Date

Zac Efron plaudert ganz offen über sein Privatleben, genauer gesagt über sein Sexleben und verrät dabei ein paar Secrets.

Zac Efron ist erfolgreich, sieht gut aus und genießt zurzeit sein Leben in vollen Zügen! Dazu gehört auch ganz klar viel Sex, wie er jetzt in einem Interview mit der Glamour verrät. Der Ex-"High School Musical"-Star lässt nichts anbrennen und macht daraus auch kein Geheimnis.

"Sex ist schön. Ich habe nie irgendwelche Einwände. Ich denke, jedes Mädchen, das Single ist, hat etwas ganz Besonderes an sich. Du findest immer eine, mit der du dich gleich gut verstehst. Das Schicksal führt die Menschen zusammen", verrät der Schauspieler. Aber nicht nur das, Zac Efron hat durchaus gleich beim ersten Date Sex mit dem Mädchen.

Soso, da geht einer aber schnell zur Sache! Logisch, findet Zac, denn "Sex ist eine wunderschöne Sache"!