Zac Efron erkrankte bei Dreharbeiten im Dschungel

Der Hollywood-Hottie reiste vor Kurzem nach Papua-Neuguinea, um dort seine Show "Killing Zac Efron" zu filmen. Dabei wollte er 21 Tage lang im Dschungel überleben und sich allen möglichen abenteuerlichen Challenges stellen. Dass er gern an seine Grenzen geht, wissen seine Fans schon lange, denn Zac Efron gibt auf Insta immer wieder Fitness-Tipps mit anderen Stars wie "Vampire Diaries"-Darstellerin Nina Dobrev und zeigt seine krassen Workout-Routinen. Diesmal half ihm all das aber nicht, denn ein lebensgefährlicher Keim erwischte ihn in Papua-Neuguinea. Durch den wurde er so krank, dass er mit einem Notfall-Flugzeug in ein Krankenhaus nach Brisbane/Australien gebracht wurde, damit er behandelt werden konnte. Ob das jedoch klappt, war zunächst nicht klar...

Entwarnung: Zac Efron wieder gesund

Zum Glück geht es Zac Efron nach dem lebensgefährlichen Keim-Unfall wieder gut. Das teilte er seinen Fans jetzt via Insta mit. Dort postete er ein Bild aus Papua-Neuguinea umringt von vielen Kindern und schrieb dazu in der Caption: "Ich bin so dankbar für jeden, der sich bei mir gemeldet hat. Ja, ich bin in Papua-Neuguinea krank geworden, aber wurde schnell wieder gesund und konnte tolle 3 Wochen in P. N. G. verbringen. Ich bin über die Feiertage bei meinen Freunden und meiner Familie zuhause. Danke für all die Liebe und eure Sorgen, wir sehen uns 2020!" Puh, da ging für Zac Efron wohl gerade nochmal alles gut!

