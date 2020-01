„High School Musical“-Star Vanessa Hudgens: DAS ist der Grund für die Trennung!

Vanessa Hudgens: Trennung kam unerwartet!

Seitdem Vanessa Hudgens und Austin Butler ihre Beziehung im Jahr 2011 öffentlich gemacht haben, waren sie ein Herz und eine Seele.Sie teilten viele verliebte und freudige Momente, ihres gemeinsamen Lebens, auf ihren sozialen Netzwerken. Und man hatte wirklich das Gefühl der Satz,"Mein Partner ist auch mein bester Freund", traf bei dem Couple zu. Viele "High School Musical"-Fans erhoffen sich nun, dass es ein Liebes-Comeback zwischen Vanessa Hudgens und Zac Efron gibt. Mit ihm war die hübsche Brünette zuvor ganze fünf Jahre zusammen. Doch wird sich Vanessa Hudgens gleich wieder in die nächste Beziehung stürzen? 🤔

Vanessa Hudgens: Trennungsgrund Distanz

Laut einem Insider soll die Distanz der Liebeskiller zwischen Vanessa Hudgens und Austin Butler gewesen sein.Sie haben für ihre aktuellen Film-Projekte auf zwei verschiedenen Kontinenten gedreht. Oft waren die Schauspieler, also aufgrund ihrer Jobs, getrennt voneinander. Es ist zwar sehr traurig, dass die Beziehung nach so langer Zeit kaputt gegangen ist, aber böses Blut fließt zwischen den beiden nicht. "Sie haben sehr viel Respekt füreinander und haben sich im Guten getrennt", so ein Insider.

