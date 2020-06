„Baywatch“ kommt zurück ins Kino

In den 80er Jahren war „Baywatch“ im TV ein absoluter Hit. 2017 holte Hollywood die Kult-Serie als Reeboot in die Kinos und erhoffte sich, damit an den einstigen Erfolg anknüpfen zu können. Leider vergebens, denn die Einnahmen an den Kinokassen blieben enttäuschend. Trotzdem versuchen die Macher erneut ihr Glück mit „Baywatch 2“.

Zac Efron wird wieder zu Matt Brody

Produzent Beau Flynn ließ nun durchblicken, dass an einer komplett neuen Story gearbeitet wird und die Rettungsschwimmer sogar in einem anderen Land eingesetzt werden. Dwayne Johnson und Zac Efron sollen aber definitiv in ihre Hauptrollen als Mitch Buchannon und Matt Brody zurückkehren. Priyanka Chopra wird hingegen wohl nicht mehr zu sehen sein, denn die Story soll eher in eine positive Richtung gehen und nicht den Kampf gegen einen Bösewicht thematisieren.

Die Dreharbeiten sollten eigentlich schon diesen Sommer starten, doch aufgrund der Corona-Krise müssen wir wohl noch bis 2021 warten, bis wir Zac wieder mit Waschbrettbauch in der berühmten roten Badehose sehen werden.

