"High School Musical"-Star Ashley Tisdale im Baby-Glück: SO heißt ihre Tochter!

"High School Musical"-Star Ashley Tisdale ist Mama einer Tochter geworden!

Die frischgebackenen Eltern Ashley Tisdale und ihr Ehemann Christopher French können ihr Baby-Glück noch kaum fassen. Am 23. März 2021 erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Sie ist das erste Kind der beiden Superstars und kerngesund! Glückwunsch! 🥰 Besonders Ashley hat sich über die Geburt der kleinen Maus gefreut. Der "High School Muscial"-Star Ashley Tisdale hatte nämlich in der letzten Phase der Schwangerschaft extreme Schmerzen. Eine Entzündung der Sehnenplatte an der Fußsohle machte jeden Schritt für die Schauspielerin unerträglich. Nun ist es umso schöner, dass es der 35-Jährigen wieder gut geht und alle drei ihre bevorstehende Zeit als Familie genießen können. Aber wie heißt die kleine Tochter von "High School Musical"-Star Ashley Tisdale denn nun? ⤵️

Ashley Tisdale im Baby-Glück: Der Name ihrer Tochter ist etwas Besonderes!

Ihr Vorname ist anders als die klassischen Namen, die man so kennt. Jupiter ist der Vorname von Ashley Tisdales und Christopher Frenchs Tochter. Doch schauen wir uns diesen ungewöhnlichen Namen etwas genauer an. Jupiter ist der Name des fünften und größten Planten unseres Sonnensystems. Dieser gilt als Glücksplanet und steht für Erfolg, Ansehen und Gerechtigkeit. Der Planet Jupiter ist wiederrum nach dem Hauptgott der damaligen römischen Religion benannt worden. Also wirklich ein kreativer Name, den die Tochter des "High School Musical"-Stars da bekommen hat. Die Fans und Follower sind völlig aus dem Häuschen und unter dem ersten Baby-Bild auf Instagram, das Ashley Tisdale gepostet hat, sammeln sich zuckersüße Kommentare. "Supersüß! Ich freu mich so sehr für euch." , "Ihr werdet tolle Eltern sein. Glückwunsch euch!" oder "Jupiter aka Juju, was für ein cooler Name!" sind nur Ausschnitte der unzähligen Kommis. Was für eine liebenswerte Community! 🥰

