Joshua Bassett "feiert" Song-Release im Krankenhaus

So hätten sich Joshua Bassett und seine Fans sich den Release seines neuen Songs "Lie Lie Lie" nicht vorgestellt, denn der "High School Musical"- Star (die zweite Staffel der Serie ist vor der Veröffentlichung von Staffel 1 bestätigt worden) ist im Krankenhaus! Er hat schon seit mehreren Tagen starke Schmerzen gehabt, die immer schlimmer geworden sind. Unter einem Instagram-Post schreibt Joshua Bassett: "Nachdem ein unbekanntes und ungemütliches Gefühl sich in die schlimmsten Schmerzen meines Lebens verwandelt hatte, versuchte ich einfach zu schlafen. Nach mehreren sehr ungemütlichen Tagen und Nächten, hatte ich keine andere Möglichkeit, als ins Krankenhaus zu gehen."

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzĂ€hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewĂ€hlt und an dieser Stelle im Artikel ergĂ€nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die RechtmĂ€ĂŸigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberĂŒhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten ĂŒbermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer DatenschutzerklĂ€rung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Der "High School Musical"-Star wurde operiert

In dem Instagram-Post liegt Joshua Bassett im Krankenhausbett, wo er auch noch ein paar Tage verbringen muss. "Ich hatte vorhin meine erste Operation und werde mich jetzt erstmal etwas ausruhen. Mal sehen was die Ärzte morgen sagen werden", hält der "High School Musical"-Star seine Fans auf dem Laufenden. Was genau die Ursache für seine starken Schmerzen und die notwendige Operation war, hat Joshua Bassett noch nicht bekannt gegeben. Unter seinem Post hebt der Sänger noch die Leistung der Ärzte hervor, die sicherstellen, dass er sich sicher in ihren Händen fühlt. Außerdem hätten sie ihm auch noch gesagt, dass er die Medaille für den "kränksten Patienten im Krankenhaus" bekommt, was der "High School Musical"-Star, dessen Kollegin Olivia Rodrigo einen Rekord von Ariana Grande geschlagen hat, mit "wie cool" kommentiert. Wir wünschen dem Sänger und Schauspieler auf jeden Fall, dass es ihm bald wieder besser geht!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzĂ€hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewĂ€hlt und an dieser Stelle im Artikel ergĂ€nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die RechtmĂ€ĂŸigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberĂŒhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten ĂŒbermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer DatenschutzerklĂ€rung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzĂ€hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewĂ€hlt und an dieser Stelle im Artikel ergĂ€nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die RechtmĂ€ĂŸigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberĂŒhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten ĂŒbermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer DatenschutzerklĂ€rung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->