Newcomerin Olivia Rodrigo schlägt Rekord von Ariana Grande!

Ariana Grandes Streaming-Rekord auf Spotify wurde gebrochen

Ariana Grande weiß, wie man für Hypes sorgt. Wenn sie neue Songs veröffentlicht, landen sie sofort an der Spitze der Charts. Mit ihrem letzten Album "positions" belegte die talentierte Sängerin zu Release gleich mehrere Positionen in der Top-Ten. Fakt ist: Wenn Ari Songs veröffentlicht, hat kaum ein anderer Star eine Chance. Die Sängerin stellt selbst regelmäßig neue Rekorde auf Instagram, Spotify und in den Charts auf. Dieser Rekord hat Ariana Grande sicher sprachlos gemacht – nur ist es nicht mehr ihr eigener! Newcomerin Olivia Rodrigo, die viele von euch aus der "High School Musical"-Serie kennen werden, hat die Queen of Pop mit einem neuen Spotify-Rekord abgelöst!

Olivia Rodrigo löst Rekord von Ariana Grande ab

Was für ein Erfolg für Olivia Rodrigo. Die 17-Jährige hat am 8. Januar ihre Debüt-Single "drivers license" veröffentlicht und geht damit voll durch die Decke. Ihr Song klettert sofort an die Spitze der Apple-Music Charts, knapp hinter den zwei neuen Songs von Taylor Swift. Für den Swiftie eine große Ehre und es wird noch besser. Taylor kommentierte den Erfolgspost höchstpersönlich mit den Worten: "Das ist mein Mädchen, ich bin richtig stolz!" – kann es noch besser kommen? UND WIE! Nur wenige Tage später krönt die Newcomerin die Spitze der amerikanischen Charts und schlägt einen Rekord von Ariana Grande! Mit 5,688 Millionen Streams ergattert "drivers license" die meistens Streams an nur einem Tag, die eine weibliche Künstlerin je ergattert hat. Mit diesem Rekord löst sie Aris Mega-Ohrwurm "thank u, next" ab. Das ist eine richtig krasse Leistung! Also Leute, merkt euch ganz dringend folgenden Namen: OLIVIA RODRIGO – von ihr werden wir ab jetzt sicher sehr viel hören.

