Ariana Grande räumt bei den MTV VMAs ab

Für Popstar Ariana Grande könnte es zurzeit kaum besser laufen! Seit einigen Monaten schwebt sie mit Boyfriend Dalton Gomez auf Wolke 7 und auch musikalisch räumt die Sängerin kräftig ab. Mit ihren beiden Duetten „Stuck With U“ mit Justin Bieber und „Rain on Me“ mit Lady Gaga landetet sie auf Platz eins der Billbord Hot 100. Für die Songs wurde Ari gerade erst bei den MTV VMAs mit 4 Awards ausgezeichnet und zählte neben Lady Gaga, mit der sie auf der Bühne eine Mega-Performance hinlegte, und der K-Pop-Band BTS zu den Gewinnern des Abends.

Ariana Grande: 200 Millionen Follower auf Instagram

Und nun schreibt die 27-Jährige auch noch Instagram-Geschichte: Als erste Frau und als zweite Person überhaupt hat sie die 200-Millionen-Follower-Marke geknackt! Nur Fußballer Cristiano Ronaldo (237 Millionen Follower, Stand August 2020) und Instagram selbst (362 Millionen Follower, Stand August 2020) haben noch mehr Abonnenten. Bereits seit Monaten führt Ariana die Liste der Frauen mit den meisten Followern an, kann sich also zweifelsohne als „Queen of Instagram“ bezeichnen. Das sieht auch Lady Gaga so, die ihrer Kollegin in einem Posting mit den Worten „Du bist eine Königin, trage diese Krone!“ gratulierte.

