Ariana Grande im Liebesglück

Bei Ariana Grande ist derzeit viel los: Nachdem sie bereits im Februar knutschend mit einem Boy in einer Bar gesichtete wurde, machte sie ab dem Zeitpunkt kein Geheimnis mehr aus der Beziehung zu Dalton Gomez. Sie schwebt auf Wolke 7 und das lässt sie mit cuten Couple-Pics gern der ganzen Welt wissen. Vor Kurzem wurden zudem noch Gerüchte laut, dass Ariana Grande schwanger sein könnte. 😳 Sie selbst hat sich dazu zwar noch nicht geäußert, aber einige Bilder sollen genau das beweisen. In musikalischer Hinsicht gab es allerdings schon länger keine neuen News mehr. Ganze anderthalb Jahre ist ihr letztes Album schon her. Seitdem warten ihre Fans gespannt darauf, dass die „Stuck With U“-Sängerin wieder neue Musik droppt. Und JETZT soll es endlich so weit sein. 😱

Ariana Grande: Kommt schon bald ein neuer Song?

Es gibt wieder Hoffnung! Nachdem Ari dieses Jahr auf zwei Duette zu hören war, soll sie nun wieder alleine an einem Projekt sitzen. Am Sonntag wurde sie nämlich auf dem Weg ins Studio gesichtet worden sein. 😍 Seitdem platzen Aris Fans vor Freude. Denn für sie steht fest: Ariana Grande wird endlich wieder neue Songs rausbringen! Sollte sie tatsächlich an einem neuen Projekt sitzen, kann es mal wieder nur mega werden! Die Sängerin hat schon immer ein gutes Gespür dafür, wie sie ihre Projekte anpacken muss, um ihren Fans den nächsten Hit zu garantieren. Alleine dieses Jahr landete sie mit ihren beiden Duetten „Stuck With U“ mit Justin Bieber und „Rain on Me“ mit Lady Gaga auf Platz eins der Billbord Hot 100. Wir sind gespannt, was Ari diesmal reißen wird und können es kaum erwarten, mal wieder etwas Musikalisches von der „Rain On Me“-Sängerin zu hören.

