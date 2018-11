Ariana Grande & Pete Davidson: Gemeinsame Tattoo-Aktion

Nach der Trennung schocken Ariana Grande und Pete Davidson nun mit einem gemeinsamen Tattoo.

Ariana Grande & Pete Davidson: Gemeinsames Tattoo

Genauso schnell wie die Beziehung zwischen Ariana Grande und Pete Davidson begann, hörte sie auch wieder auf. Und das mit einem gewaltigen Knall, den im Guten scheint das Ex-Verlobte-Paar nicht wirklich auseinander gegangen zu sein. Umso mehr verblüfft diese seltsame Tattoo-Aktion. Nach Pete Davidson ließ sich nun auch Ariana Grande ein schwarzes Herz tatowieren. Doch was soll das? Nachdem sich der Komiker und die Sängerin trennten ließ Pete sich seine Ari-Hasenmasken-Tätowierung mit einem schwarzen Herzen überstechen. Jetzt zog die Künstlerin nach und überdeckte ein Erinnerungsstück an ihren Ex mit demselben Motiv!

Ariana Grande & Pete Davidson: Liebes-Tattoos

Während ihr kurzen aber intensiven Liebschaft ließen sich die Beiden laut Daily Mail insgesamt elf Liebes-Tattoos stechen. Ariana zierte ein Pete-Schriftzug-Tattoo am linken Ringfinger. Doch in dem Video zu ihrem neuen Song "Thank U, Next" sieht man an dieser Stelle nur noch ein schwarzes Herz. In einem Interview mit People verriet Pete, dass er seine Liebe meist via Tattoos zum Ausdruck bringt. Jedoch bereut er die unüberlegten Aktionen nun und versucht diese so schnell und gut wie möglich überstechen zu lassen. Ist dieses erneute Partner-Tattoo etwa ein Zufall oder steckt tatsächlich eine Liebes-Reunion dahinter?

