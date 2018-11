Ariana Grande: Diese Boys hat sie als Bildschirmschoner

Nach dem Liebesaus zwischen Ariana Grande und Pete Davidson, hat die schöne Sängerin nun neue Boys als Bildschirmschoner auf ihrem Handy.

Ariana Grande: Verliebt in diese Boys

Ariana Grande und Troye Sivan verbindet eine tolle Freundschaft. Die beiden Sänger haben sich auf Anhieb super verstanden und sogar den gemeinsamen Song "Dance to This" aufgenommen. Nach Veröffentlichung des Songs, twitterte Ari, wie glücklich sie über die Zusammenarbeit mit Troye ist: "Ich fühle mich so geehrt, bei diesem Song dabei zu sein - zusammen mit meinem lieben Freund und Pop King." Ihre Liebe zu Troye geht sogar so weit, dass sie ihn und seinen neuen Freund Jacob Bixenman als Bildschirmschoner auf ihrem Handy hat.

Troye Sivan: Neuer Freund

Die Beziehung zwischen Troye Sivan und Jacob Bixenman ist unglaublich süß. Troye Sivan hält sein Liebesleben normalerweise vor den Augen der Öffentlichkeit fern, gestern jedoch teilte er ein Bild, auf dem er mit seinem Freund zu sehen ist. Das Paar hat alle Fans mit ihrer Liebesshow in den sozialen Medien fasziniert. Auch Ariana Grande ist total begeistert von dem süßen Paar, wie ihre Aktion beweist. Das Foto der beiden Turteltauben hat ihr wohl so gut gefallen, dass sie sich dachte, wenigsten habe ich ein glückliches Paar auf meinem Handy. Schön, dass sich die Sängerin nach all den gescheiterten Beziehungen für andere Liebespaare so sehr freuen kann und diese sogar supportet.

Ariana Grande: Süßer Support

Auf Ariana Grandes süßen Support antwortete Troye: "Deine Väter". Kurze Zeit später folgten alle Fans der Sängerin dem Beispiel von Ari und teilten auch ihre neuen Bildschirmschoner. Als ob das nicht genug wäre, schloss sich der Skater Adam Rippon auch dem Fanatismus des Paares an und verriet, er möchte auch, dass Troye und Jacob seine Eltern sind.

My fathers — Adam Rippon (@Adaripp) 21. November 2018

Das könnte dich auch interessieren: