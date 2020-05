Ariana Grande: Musik und Beziehung auf Erfolgskurs

Für Ariana Grande könnte es aktuell nicht besser laufen. Sie steigt die Karriereleiter immer weiter nach oben und landet einen Hit nach dem anderen. Erst letzte Woche brachte sie eine wahnsinnig coole Zusammenarbeit mit Pop-Queen Lady Gaga auf den Markt. Mit "Rain On Me“" haben die beiden Power-Frauen ein neues Meisterwerk geschaffen. Und neben all dem beruflichen Erfolg ist Ariana Grande scheinbar auch endlich bei ihrem Seelenverwandten angekommen (wir wünschen es ihr jedenfalls sehr). Doch wer ist Dalton Gomez und was macht ihn so besonders für Ari? 🤔

Ariana Grande: Dalton Gomez gibt ihr ein gutes Gefühl

Nach hartnäckigen Gerüchten, welche sich über Wochen gehalten haben, sind im Februar erste Knutschbilder der verliebten Ariana Grande aufgetaucht. Nun wissen wir: Die "Don’t Call Me Angel"-Sängerin küsste ihren neuen Freund Dalton Gomez. Dalton ist aber nicht neu in Aris Clique. Die beiden kennen sich über gemeinsame Freunde (z.B. Miley Cyrus) und verstanden sich von Anfang an sehr gut. Mit Daltons Auftritt in Aris neusten Musikvideo "Stuck With U" ft Justin Bieber machten sie ihre Liebe dann offiziell. Die beiden tanzten und lachten in dem Video und zeigten der ganzen Welt ihr Liebesglück! 💘 Hast du übrigens gewusst, dass Ariana Grande in dem Musikvideo den Pulli von ihrem verstorbenen Ex-Freund Mac Miller getragen hat? Eine super sweete Geste von Ari! Und ihr neuer Boyfriend Dalton Gomez toleriert das auch komplett und gibt ihr somit ein unterstützendes und tolles Gefühl – ein großer Pluspunkt von Aris Seite aus!

YouTube @ArianaGrandeMac Miller wird immer ein wichtiger Teil von Ariana Grande sein. Ihr neuer Freund Dalton akzeptiert das komplett. YouTube @ArianaGrandeMac Miller wird immer ein wichtiger Teil von Ariana Grande sein. Ihr neuer Freund Dalton akzeptiert das komplett.

Dalton Gomez sieht Ariana Grandes Ex-Partnern sehr ähnlich

Als Mac Miller damals verstarb, brach eine Welt für Ariana Grande zusammen. Das Erfolgsalbum "Thank U, Next" rettete ihr das Leben, da Ari ihre Trauer und ihre Emotionen damit verarbeiten konnte. „Ich wünschte ich könnte mich bei Malcom bedanken, denn er war ein Engel“, ist eine Zeile aus dem gleichnamigen Song von Ari. Nach der gescheiterten Beziehung mit Pete Davidson wurde es dann eine Zeit lang ruhig um die 26-Jährige. Ariana musste die Ereignisse der letzten Monate verarbeiten und nahm sich dafür auch ihre Zeit. Ihr Herz musste heilen und nun erleuchtet Dalton Gomez ihr Leben jeden Tag aufs Neue. Der 27-Jährige Luxus-Immobilienmakler entspricht äußerlich auf jeden Fall Aris Beuteschema. Mit seinen vielen Tattoos und seinem breiten Lächeln erinnert er stark an Mac Miller und Pete Davidson. Wir drücken Ariana ganz fest die Daumen, dass ihre Liebe mit Dalton für die Ewigkeit bestimmt ist. 👫

Dalton Gomez via Instagram Stories pic.twitter.com/wm5j3WUOKV — Miley Cyrus Germany (@MileyRCyrusGER) July 9, 2017

