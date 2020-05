Ariana Grande: Süßer Auftritt mit neuem Freund

So turbulent ist Ariana Grandes Liebesleben

Ariana Grandes Liebesleben gleicht einer Berg- und Talfahrt. Immer wieder präsentierte sie ihr Liebesleben und ihre wechselnden Boyfriends in aller Öffentlichkeit. Doch mit keinem fand Ari ihr wahres Liebesglück. Ihre Beziehung mit Rapper Big Sean dauerte nicht mal ein ganzes Jahr. Kurz darauf schlidderte sie in eine Romanze mit Ricky Alvarez, der einer ihrer Tänzer war. Als sie dann ihre Liebe zu Mac Miller bestätigte, dachten viele Fans, Ari hätte ENDLICH den Mann fürs Leben gefunden. Doch nach zwei Jahren zerbrach ihre Beziehung. Obwohl Ariana Grande kurz darauf ihre Blitz-Verlobung mit Pete Davidson bekannt gab, traf sie der plötzliche Tod ihres Ex Mac wie ein Paukenschlag und riss die „Thank u next“-Interpretin in ein tiefes Loch. Auch ihre Beziehung zu Pete zerbrach kurz danach und Ariana beschloss der Männerwelt erst einmal den Rücken zuzukehren, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Doch so ein hübsches Girl wie Ari bleibt nun mal nicht lange allein und so gab es 2019 erste Gerüchte, dass zwischen ihr und Musiker Mikey Foster ein Funke übergesprungen sei. Ein offizielles Liebes-Outing gab es jedoch nicht. Bis jetzt!

Ariana Grande: Liebessong mit Justin Bieber

Bereits vor einigen Tagen kündigte Ariana Grande auf ihrem Instagram-Account die großen News an, dass sie und ihr guter Kumpel Justin Bieber, einen gemeinsamen Song aufgenommen haben. „Stuck with u“ heißt das coole Stück und ist eine kleine Liebeserklärung an den wichtigsten Menschen im Leben und dass es nichts schöneres gibt, als mit ihm oder ihr eingeschlossen zu sein und ganz viel Zeit zu verbringen. Da Ari und JB nach wie vor in Quarantäne sitzen, haben sich die beiden Künstler für das Musikvideo etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Denn nicht nur Fans hatten die Möglichkeit, ihre Clips für das Video einzuschicken, auch Justin Bieber gab ganz private Einblicke in sein Ehe-Leben mit Wifey Hailey Bieber 😍 Wer ganz genau hinsieht, der erkennt in der Kollage von Momentaufnahmen in der Corona-Isolation auch noch viele weitere bekannte Gesichter. Darunter beispielsweise Ariana Grandes Mama Joan, JBs Kumpel Jayden Smith, Kendall und Kylie Jenner und sogar Demi Lovato mit ihrem neuen Boyfriend Max Ehrich! Schon vor einigen Wochen deckten Fans auf, dass Demi Lovato den „High School Musical“-Star datet. Doch Demi und Max waren nicht die einzigen mit einem offiziellen Liebes-Outing!

Demi und Max sollen erst seit einigen Wochen ein Paar sein. Trotzdem verbringen sie die komplette Quarantäne-Zeit miteinander. YouTube @ArianaGrande

Ariana Grande zeigt IHN

Wer bis zum Ende dranbleibt den erwartet noch eine ganz besondere Überraschung! Denn während Ari das gesamte Video lang alleine oder mit ihrem Doggy zu sehen ist, hat sie sich ihren besonderen Moment bis ganz zum Schluss aufgehoben. In einer Szene sieht man zuerst nur einen Typ im Schlafzimmer. Kurz darauf taucht Ariana Grande auf und geht auf ihn zu. In der Schlussszene sieht man, wie die beiden sich schließlich umarmen und Arm in Arm durch das Schlafzimmer tanzen. Obwohl der Unbekannte eine Kapuze über den Kopf trägt, erkennt man für einen Moment sein Gesicht. Und es ist, wie schon vermutet der Immobilienmakler Dalton Gomez 💑 Die beiden sind also wirklich zusammen und scheinen unglaublich happy miteinander zu sein! Wir drücken Ari ganz fest die Daumen, dass ihre Liebe diesmal wirklich für immer ist 💕

Ganz verliebt blickt Ari zu ihrem Schatz auf! Im Februar wurden die beiden Turteltauben das erste Mal zusammen gesichtet. YouTube @ArianaGrande

Hier könnt ihr euch übrigens nochmal das ganze Video ansehen:

