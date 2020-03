Demi Lovato: Nach der Krise geht es endlich bergauf!

Erst vor wenigen Wochen sprach Demi Lovato das erste Mal offen und ehrlich über ihren Drogen-Rückfall und erzählte auch, was der wirkliche Grund für ihre Drogenüberdosis 2018 war. Aufgrund dieser fast tödlichen Überdosis wurde Demi damals nämlich ins Krankenhaus gebracht und anschließend in eine Entzugsklinik eingewiesen. Nun scheint die Sängerin jedoch endlich auf dem Weg der Besserung zu sein. Sie will in diesem Jahr sogar noch ihr neues Album veröffentlichen. Aber nicht nur beruflich scheint es für Demi wieder bergauf zu gehen. Nach der Trennung von ihrem Langzeit-Freund Wilmer Valderrama 2016, und ihrer Beziehung mit dem Model Austin Wilson, soll der ehemalige Disney-Star nun endlich wieder happy in love sein 💕

Demi Lovato und dieser Max gemeinsam in Quarantäne

Die Fans von Demi Lovato vermuten schon etwas länger, dass da mit „High School Musical“-Hottie Max Ehrich was läuft und hatten auf Instagram einige Hinweise auf eine mögliche Beziehung der beiden entdeckt. Der 28-Jährige spielte neben „High School Musical“ auch in der US-amerikanischen Seifenoper „Schatten der Leidenschaft“ mit. In den vergangenen Tagen zeigte er sich nicht nur ganz kuschlig mit Demis Hunden in seiner Instagram-Story, sondern postete auch ein Oberkörperfreies Foto von sich, zu dem er schrieb: „Wenn du merkst, dass du für die Quarantäne mehr Klamotten einpacken hättest sollen.“ Das ließ Demi nicht lange unkommentiert: „Fein für mich“. Na wenn das mal kein klarer Hint ist! Demi und Max sollen sich schon vor einigen Wochen kennengelernt haben. Erst zum Jahreswechsel hatte sie ihre Beziehung mit Model Austin Wilson beendet. Gut, dass Demi Lovato gerade jetzt in der Quarantäne nicht alleine ist! WIr wünschen den beiden Lovebirds alles Liebe 💑

