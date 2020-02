Demi Lovato hat nach Hilfe gerufen

Mit ihrem Auftritt beim den Grammy Awards und ihrer Performance beim Super Bowl am vergangenen Sonntagabend, hat es die Sängerin allen gezeigt: Sie ist zurück – und zwar stärker, als jemals zuvor. Nach Demi Lovatos krassem Entzug, hat sich die Sängerin zurück ins Leben gekämpft.Im Gespräch mit Zane Lowe für "Beats 1", dem Musik-Radio von "Apple Music" enthüllt Demi Lovato, dass sie für die Aufnahmen ihres neuen Songs „Anyone“ bereits vier Tage vor ihrem Drogen-Rückfall im Studio stand. „Rückblickend hat der Song einen komplett neuen Sinn für mich ergeben. Heute weiß ich, es war ein Hilfeschrei",ist sich die Sängerin sicher.

So schützt sich Demi Lovato vor einem Rückfall

Demi Lovato will sich nach ihrem schweren Rückfall wieder ganz auf sich selbst konzentrieren. Eine große Hilfe dabei ist ihr Team, das der Sängerin den Rücken frei hält. Außerdem hat die Musikerin angefangen zu meditieren. Es hilft ihr besonders, den Fokus nicht zu verlieren und auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Demi Lovato will eine eigene Familie gründen

Der krasse Absturz vor fast zwei Jahren hat Demi Lovato gezeigt, was in ihrem Leben wirklich zählt. Menschen, die sie negativ beeinflussen, will die „Anyone“-Interpretin aus ihrem Leben verbannen. „Wenn ich darüber nachdenke, was mich wirklich happy macht, denke ich an meine Familie und meine Freunde“, stellt die Musikerin klar. Für das neue Jahrzehnt ist es deshalb ihr größter Wunsch eine eigene Familie zu gründen. Ob mit einem Mann oder einer Frau, da ist sich Demi Lovato noch nicht sicher.

