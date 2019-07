Demi Lovato flirtet mit diesem Bachelorette-Star!

Demi Lovato: Heißer Flirt mit Bachelorette-Kandidat

Nach Shawn Mendes ist Demi Lovato bereit für einen neuen Flirt-Angriff: Wer der Sängerin auf Instagram folgt, dem ist sicher aufgefallen, dass sie total süchtig nach der TV-Show "The Bachelorette" ist. Zusammen mit ihrer Mutter schaut sie sich jede Folge an. Auf einen Kandidaten hat sie es dabei besonders abgesehen: Fan-Liebling Mike Johnson! Seit Beginn der Staffel hat Demi Lovato nicht versteckt, dass sie den Teilnehmer super süß findet. In dieser Woche wurde Mike von der amerikanischen Bachelorette Hannah Brown nach Hause geschickt. Demi Lovato postete sofort eine Story auf Instagram und schrieb dazu: "Mike, ich nehme deine Rose an." Fans feiern diesen Flirt von Demi und shippen die beiden total! Auf Twitter postete der gutaussehende "Bachelorette"-Teilnehmer nach seinem Aus: "An meine zukünftige Ehefrau: Bist du bereit für Lacher, Abenteuer, Gemütlichkeit, Wachstum, Ehrlichkeit, mich wie ich wegen meines Inhalators falle und deine Wachstumsstreifen und Makel küsse. Wo versteckst du dich?" Ein Fan hat dieses Zitat gerepostet und dazu geschrieben: "Demi, das ist deine Chance" und Demi höchstpersönlich hat den Post kommentiert. "Ich bin genau hier Mike, hier bin ich mein Liebling. Meine Mutter liebt dich sogar auch schon!" Na, wenn das nicht vielversprechend klingt …

Hat Demi eine Chance bei ihrem "Bachelorette"-Crush?

In einem Interview mit "HollywoodLife" hat Bachelorette-Star Mike Johnsson sogar auf die Frage geantwortet, ob er mit Demi Lovato auf ein Date gehen würde: "Verdammt ja, natürlich würde ich auf ein Date mit Demi Lovato gehen! Sie ist unfassbar sexy. Ich kenne sie nicht persönlich, also müsste ich sie erst kennenlernen, aber ich würde mich wirklich gerne mal mit ihr unterhalten", gesteht er im Interview. OMG, wie cool wäre das denn? Wir fänden die beiden als Paar jedenfalls super süß! Nach ihrem schweren Rückfall und ihren Sucht-Problemen hat die 26-Jährige endlich etwas Glück verdient. In Deutschland ist diese Woche übrigens auch die neue Staffel der "Bachelorette" gestartet. Jedem Mittwoch um 20:15 kämpfen die Kandidaten auf RTL um das Herz von Ex-GNTM Kandidatin Gerda.

