Demi Lovato: Das hilft ihr gegen die Sucht

Demi Lovato hat etwas gefunden, das ihr in ihrem andauernden Kampf gegen die Drogensucht hilft!

Demi Lovato: Mit neuem Insta-Pic zurück

Seit einem Monat ist Demi Lovato wieder aus der Entzugsklinik raus. Nach einer Drogenüberdosis, die sie fast das Leben gekostet hätte, erholte sich die Sängerin auf Rehab und kehrte schließlich zurück in ihre Heimatstadt Los Angeles. Anfang November meldete sich die 26-Jährige nach viermonatiger Pause zum ersten Mal mit einem Foto auf Instagram zurück, das sie beim Voting für die US-amerikanischen Kongresswahlen zeigte. Seitdem war es auf Social Media wieder still um Demi geworden – bis jetzt! Denn vor wenigen Stunden postete die „Échame La Culpa“-Sängerin erneut ein Foto von sich auf ihrem Insta-Profil und das hat vor allem eine Message: Demi geht es wieder gut!

Demis Leidenschaft: Jiu Jitsu

Auch nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Aufenthalt in der Entzugsklinik ist der Kampf gegen die Sucht noch lange nicht gewonnen. Denn in den meisten Fällen bleiben Ex-drogenabhängige Menschen ein Leben lang gefährdet, einen Rückfall zu erleiden. Das trifft auch bei Demi Lovato zu, denn eigentlich galt sie vor ihrer Überdosis als clean. Um jetzt einen Ausgleich zu schaffen und sich auf andere Dinge zu konzentrieren als auf ihre Drogen-Vergangenheit, hat die 26-Jährige etwas gefunden, das ihr wirklich hilft: Sport! Genauer gesagt betreibt Demi zurzeit verstärkt Jiu Jitsu – eine japanische Kampfkunst der waffenlosen Selbstverteidigung. Und sie ist schon richtig gut darin, denn auf dem Foto präsentiert sie stolz ihren blauen Gürtel! Und den bekommt man erst, nachdem man den weißen, den gelben, den orangenen und den grünen Gürtel geschafft hat! Es gibt nur noch einen Gürtel, der für eine höhere Jiu Jitsu-Graduirung steht: Den braunen! Demi scheint der Sport richtig gutzutun! Denn sie sieht total erholt und glücklich aus.

Fun Fact: Im selben Fitness-Center in Los Angeles, in dem Demi Lovato ihrer Jiu Jitsu-Leidenschaft nachgeht, trainieren auch regelmäßig "To All The Boys I've Loved Before"-Star Noah Centineo und Rapper Wiz Kalifa!

