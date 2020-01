Demi Lovato: Auf der Suche nach …

In der Liebe hat Sängerin Demi Lovato noch nicht den Richtigen gefunden.Dass sie auf der Suche ist und gerne flirtet, ist kein Geheimnis. Mal fliterte Demi Lovato mit einem bekannten Bachelorette-Star, mal flirtete Demi Lovato mit Shawn Mendes. Aber selbst auf der Suche nach Mr. Perfect bleibt die Sängerin immer sie selbst. Demi Lovato macht ihr Selbstvertrauen auch mit einem coolen Statement-Post auf Instagram klar, auf welchem sie sich unbearbeitet mit all ihren Ecken und Kanten zeigt!Wow, wie cool von ihr! 💪🏻

Demi Lovato: Schauspiel-Kollegin wollte "Mitchie" spielen

Im Disney-Movie "Camp Rock" ergatterte Sängerin Demi Lovato die Hauptrolle der "Mitchie Torres". Eine Schauspiel-Kollegin hätte diese Rolle auch liebend gerne gespielt, nämlich Netflix-Star Kathryn Gallagher. Sie konnte sich damals beim Casting des Films nicht gegen Demi Lovato durchsetzen. "Ich war schon traurig, dass es mit der Rolle nicht geklappt hat. Und ich war ein bisschen eifersüchtig, dass ich den Kuss mit Joe Jonas nicht bekommen habe. Aber Demi ist eine tolle Schauspielerin und sie hat die Rolle echt klasse gespielt", so Kathryn in einem Interview. Schau selbst wie Kathryn Gallagher die Version von "This is real, this is me" singt ⤵️

