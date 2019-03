Demi Lovato schlägt einem Mann den Zahn aus

Demi Lovato verprügelt Jay Glazer

Jay Glazer (49) ist ein US-Sportjournalist und bekannt aus der Serie "Ballers" mit Dwayne "The Rock" Johnson (46). Des Weiteren trainiert das Allroundtalent neben Profi-Footballspielern auch Promis wie Demi Lovato (26). Doch das wurde ihm nun zum Verhängnis! Denn die "Sober"-Interpretin kann ganz schön kräftige Schläge austeilen. Gestern (5. März) postete Demi Lovato ein Video aus dem Fitnessstudio. Darin hält sie einen abgebrochenen Zahn hoch, diesen hatte sie zuvor tatsächlich ihrem Trainer ausgeschlagen. Zu dem Clip schrieb Demi: "Heilige Sch***e, ich habe wirklich Jay Glazers Zahn ausgeschlagen, obwohl er ein Mundstück trug! Hahahaha, sorry (not sorry) Jay! Also Coach, wann habe ich meinen ersten Kampf?"

Demi Lovato: So reagiert der Trainer

Jay nimmt es mit Humor und ist offenbar stolz auf seinen Schützling. Denn er postet dasselbe Video und schreibt dazu: "Demi hat mir heute den Zahn ausgeschlagen, trotz Mundstück! Oh, und für diejenigen, die sich so sehr um den Zustand meines schönen Lächelns sorgen, habt keine Angst. Ich habe meinen Zahn wieder richten lassen! Hey verrückter Kleber, ruf mich an, das ist die perfekte Kampagne. Hahahahaha bis morgen Demi!". Der 49-Jährige traut sich tatsächlich erneut mit Demi zu kämpfen und freut sich auf die Sparring-Runde mit seinem "verrückten Kleber" wie er sie liebevoll nennt.

Demi Lovato: Kampf gegen die Sucht

Demis Kampftraining spielt derzeit eine große Rolle in ihrem Leben, denn dadurch versucht sie weiterhin clean zu bleiben. Anfang dieses Jahres feierte die Künstlerin ein halbes Jahr ohne Drogen. In ihrer Instagram-Story verriet sie im Januar: "So dankbar für die Lehren, die ich dieses Jahr gezogen habe. Ich werde nie wieder einen Tag in meinem Leben für selbstverständlich hinnehmen, auch nicht die schlechten."

Abstimmen

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: