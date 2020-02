Demi Lovato bekommt eigene Talk-Show!

Demi Lovato: Immer ehrlich und offen!

Die Sängerin und Schauspielerin teilt mit ihren Fans so ziemlich alles. Demi Lovato spricht sogar offen und ehrlich über ihren Drogen-Rückfall. Was für andere ein Tabu-Thema ist, ist für Demi wichtig zu kommunizieren. In Instagram hat Demi Lovato bereits öfters echte, tolle Bilder, ohne Bearbeitung und ohne Filter gepostet. Sie möchte damit ihren Followern zeigen, dass niemand perfekt ist! Demi Lovato steht zu ihren Ecken und Kanten! Und dafür lieben wir sie! 😊

Demi Lovato: Erste eigene Talk-Show!

In ihrer eigenen Talk-Show möchte Demi Lovato nun in Zukunft, auch mit ihren Promi-Kollegen, über tiefgründige Themen sprechen. Ungefilterte, echte Unterhaltungen sollen entstehen. Über Thematiken, die jeden interessieren und viele betreffen. Body Positivity, Social Media, Beziehungen, Geschlechtsidentität und noch so einiges mehr. Demi Lovato äußerte sich selbst zu den Neuigkeiten und erzählte von ihrer Talk-Show Mission: „Ich bewundere Menschen, die offen über die Probleme unserer Generation sprechen. Nicht viele tun das. Ich bin schon sehr gespannt in meiner Show, mit den verschiedensten Leuten, über diese wichtigen Themen, zu sprechen.“ Genaue Details zur Show werden noch folgen. Wir freuen uns aber schon sehr und sind gespannt, welche Gäste Demi Lovato in ihre Show einladen wird! 🔥

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!