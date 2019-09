Demi Lovato postet das tollste Bild auf Instagram! 🔥

Demi Lovato: Natürliches Foto mit Cellulite

Demi Lovato postet auf Instagram gerne mal heiße Fotos von sich und zeigt auf ihren Bildern auch mal viel Haut. Warum auch nicht, schließlich hat sie einen tollen Körper! Doch selbst Promis wie sie fühlen sich trotzdem nicht immer wohl in ihrer Haut. Deshalb retuschierte die Sängerin in der Vergangenheit viele ihrer Fotos, um schlanker auszusehen oder ihre Orangen-Haut am Bein unsichtbar zu machen. Damit ist jetzt aber Schluss! Demi postete jetzt ein komplett natürliches Bild von sich, auf der man auch ihre Cellulite sieht und schreibt dazu: "Ja, die anderen Bikinifotos waren nachträglich bearbeitet. Ich hasse, dass ich es gemacht habe, aber es ist wahr." Hier siehst du das aktuelle Foto von Demi Lovato, auf dem sie ihre Cellulite am Oberschenkel nicht weg-retuschiert hat:

Demi Lovato: Ehrlicher Instagram-Post

Demi Lovato gibt in der Bildunterschrift ihres neuesten Instagram-Posts offen zu, dass sie schon oft Bilder von sich verändert hat, um in der Öffentlichkeit perfekter rüber zu kommen. Umso toller ist es, dass sie dieser Einstellung jetzt den Rücken kehrt! Die neue, positive Erkenntnis ist wahrscheinlich Teil von Demis neuem Lifestyle, mit dem sie ihre schlimme Drogen-Vergangenheit und psychische Probleme bekämpfen will. Go, Demi! Wir wollen mehr von dieser mutigen Frau, die sich – auch mit Cellulite und anderen "Imperfections" gerne zeigen kann!

