Demi Lovato & Selena Gomez: Das ist der Grund für das Ende der Freundschaft!

Doch dass das kein Grund ist, seine ehemalige beste Freundin so im Stich zu lassen, ist Demi offenbar egal. Dabei war es Selena, die ihr in ihrer schwersten Zeit zu ihr Stand, sie aufbaute, als sie Ende 2010 in eine Rehab musste. Das hat Demi auch immer wieder in Interviews gesagt. Warum sie Selena also jetzt so hängen lässt, ist unverständlich.

Hoffen wir mal, dass sich die Hollywood-Girls schnell wieder einkriegen. Denn so eine Freundschaft sollte man nicht einfach so wegschmeißen!