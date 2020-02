Ariana Grande: News in der Liebe

Nachdem Ariana Grande (26) mit ihren letzten Beziehungen eher Pech hatte, hat sie sich vom wilden Dating-Leben distanziert. 2018 verlobte sie sich unmittelbar nach der Trennung von McMiller, mit dem Moderator Pete Davidson. Kurze Zeit später starb ihr Ex an einer Überdosis, ein Schock für die talentierte Sängerin. Mit diesem Verlust hatte Ari schwer zu kämpfen, denn auch wenn sie und Malcom getrennt waren, war er nach wie vor ein wichtiger Mensch in ihrem Leben. Vier Monate nach der Blitz-Verlobung trennte sich Ariana Grande von Pete Davidson und legte ihren Fokus auf eine andere Person: sich selbst – und das mit grandiosem Erfolg! Ari zog sich zurück, arbeitete hart und veröffentlichte ihr bisher erfolgreichstes Album "thank you, next", mit dem sie sämtliche Rekorde brach.

Ariana beim Knutschen erwischt!

Und "the next" kam. Zuletzt kurierten Gerüchte darüber, dass Ari mit dem Sänger Mikey Foster zusammen sei. Ihr Bruder widerlegte diese aber und sagte gegenüber den US-amerikanischen Medien, dass die beiden nur Freunde wären. Ihre Fans waren sich trotzdem nicht sicher, ob an den Gerüchten etwas dran sein könnte. Jetzt gibt es erste Kussbilder aus einer Bar am Rande von Los Angeles, die deutlich zeigen, wie die "7 Rings"-Interpretin einen Boy küsst. Handelt es sich dabei etwa um den Social-House Sänger Mikey Foster?

Ariana Grande: Wer ist der neue Typ an ihrer Seite?

Nein! Bei ihrem neuen Crush handelt es sich, um einen geheimnisvollen Mann. Wie es aussieht, scheint der Unbekannte jedoch schon Teil ihrer Clique zu sein! Ari war nämlich gemeinsam mit ihrer Squad in der kleinen Bar, als sie von ihren Fans gespottet wurde. Von dem liebevollen Knutscher mit dem schönen Unbekannten existiert sogar ein Video. Augenzeugen berichten sogar gegenüber TMZ, dass sie das Lokal nach rund 30 Minuten wieder verlassen und Ariana keinen Alkohol getrunken habe. Da selbst die Fans vor Ort nicht erkennen konnten, wer der Typ an ihrer Seite war, könnte es sein, dass es sich bei ihm nicht um einen Promi handelt. Wenn sich Ari jedoch jetzt schon so offen mit ihm gezeigt hat, kann es durchaus sein, dass wir bald mehr über ihn erfahren werden. Schließlich scheut sich die Sängerin nicht davor, ihr Glück mit den Fans zu teilen. BRAVO.de hält euch auf dem Laufenden!

