Ariana Grande: Ihr Bruder bestätigt Beziehungsstatus

Es war kein geringerer als ihr Bruder Frankie Grande, der im vergangenen Herbst über Ariana Grandes Beziehungsstatus plapperte, und andeutete, dass zwischen Ari und Musiker Michael Foster was laufen könnte. Die beiden standen für Ariana Grandes Musikvideo zu ihrem Song "Boyfriend" vor der Kamera. Zu den Gerüchten äußerte sich die Sängerin jedoch nie. Ihr Bruder dementierte seine Aussage sogar einige Tage später auf Twitter, die Fans der Sängerin waren sich jedoch sicher, dass das er einfach nur Ärger von seiner berühmten Schwester bekommen hatte und glaubten weiterhin an eine mögliche Liaison. Sie behielten Recht!

Ariana Grande: Endlich ein Liebesouting?

Neue Paparazzi-Fotos zeigen Ariana Grande und Mikey Foster eng umschlungen im Disneyland.Also endlich ein offizielles Liebesouting? 😏 Obwohl die Musikerin auf den Bildern wohl in einem Gespräch mit einer Freundin vertieft ist, wirken Ari und der Mikey Foster doch sehr vertraut. Auch Frankie Grande war wohl mit von der Partie. Auf Instagram dankte er seiner Schwester für die gemeinsame Zeit in Disneyland, anlässlich seines 37. Geburtstags. Ein offizielles Statement zu Ariana Grandes aktuellen Beziehungsstatus gibt es bis jetzt jedoch noch nicht. Nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Pete Davidson und dem tragischen Tod von Mac Miller , mit dem die Sängerin anderthalb Jahre zusammen war, ist das aber kein Wunder. Vielleicht will die sie ihre frische Liebe einfach nur vor der Öffentlichkeit schützen und ihr Glück ganz für sich genießen. Wir verstehen dich, Ari!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!