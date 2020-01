Ariana Grande: Sie haben sich deaboniert!

Ihr Instagram-Account ist voll mit allem was Ariana Grande liebt. Mit ihren unzähligen Hunden, ihrer Familie und ihren Freunden. Erst vor Kurzem hat Ariana Grande auf ihrer Tour, eine Reunion mit ihren "Victorious"-Freunden Matt Bennett und Elizabeth Gillies gehabt. Doch nicht mit allen Freunden läufts gerade so gut … Einem Ari-Fan ist aufgefallen, dass sie und ihre Langzeitfreundin Alexa Luria sich gegenseitig auf Instagram deabonniert haben. Sind die beiden denn keine BFFs mehr? Alexa ist eigentlich eine der engsten Vertrauten von Ari und sie kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Aber was ist nur passiert zwischen den beiden? 😮

Ariana Grande: „Wir haben uns auseinandergelebt!"

Ariana Grande reagiert auf die Frage des Fans wie folgt: „Manchmal leben sich zwei Menschen auseinander, egal wie sehr sie sich lieben und egal wie viel sie miteinander verbindet. Ich hoffe aber, es ist nur vorübergehend.“ Wir hoffen auch, dass die beiden sich bald vertragen und wieder Besties werden! 👯‍♀️

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!