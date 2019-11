"Victorious": Reunion von Cat, Jade und Robbie

Ariana Grande tourt gerade mit ihrer "Sweetener"-Tournee durch die USA. Bei einem ihrer Konzerte hatte sie zwei berühmte Gäste: Ihre "Victorious"-Kollegen Elizabeth Gillies und Matt Bennett! Ariana Grande hat zwar mal zugegeben, dass sie bei "Victorious" unglücklich war – an diesen beiden scheint es aber nicht gelegen zu haben. Die drei Stars sind bis heute beste Freunde und halten engen Kontakt zueinander. Bei ihrer Tour hingen die Künstler gemeinsam Backstage ab – doch damit nicht genug: Ariana Grande holte ihre beiden Besties zu sich auf die Bühne.

Ariana Grande: Sie perfomt "Victorious"-Song mit Elizabeth Gillies

Die beiden Schauspieler legten auf der Bühne eine super Perfomance hin – ein wahr gewordener Traum für alle "Victorious"-Fans! Matt Bennet performte den Show-Hit "I Think You're Swell" seines Charakters Robbie, während Ariana Grande neben ihm auf der Bühne saß. "Das ist so verdammt cool", schwärmt die Sängerin. Mit Elizabeth Gillies setzt der "7 Rings"-Star noch einen drauf: Die beiden Power-Girls haben "Give It Up" gesungen, einen Song den schon ihre Charaktere Jade und Cat in der Show gemeinsam performten. Das Video davon ist jetzt schon überall im Internet – und die Fans feiern nicht nur die "Victorious"-Reunion, sondern auch die süße Freundschaft des Trios! 💜

Wer den Moment nochmal im Original in der Show erleben will: Ariana Grande und Co sind aktuell mit "Victorious" auf Netflix! 😻

