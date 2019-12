Arina Grande sorgt für Begeisterung

Ihr erstes Album "Yours Truly" veröffentlichte Sängerin Ariana Grande bereits 2013. Nur ein Jahr später droppte Ari ihr nächstes Album. "My Everything" stürmte weltweit in die Top Ten. Dafür wurde sie mit Awards wie etwa einem Bambi oder den American Music Award regelrecht überhäuft. Spätestens da gehörte Ariana Grande zu den größten Popstars der Welt. Seitdem ist sie aus der Musik-Branche nicht mehr wegzudenken. Ihr größtes Markenzeichen neben ihrer bezaubernden Stimme bleibt dabei natürlich: der ewig lange, glatte und hohe Pferdeschwanz. Doch erst vor Kurzem zeigte sich Ariana Grande ohne ihre Extensions und sorgte für mächtig Begeisterung. Jetzt stellte sie einen neuen Rekord auf, der selbst die Sängerin sprachlos machte...

Die Sängerin gehört zu den weltweit meistgestreamten Künstlern

Ariana Grande ist super erfolgreich und gehört schon lange zu den Top-Künstlern. Doch nun stellt sie einen Rekord auf, bei dem sie selbst fast vom Glauben abfällt. Passend zum Jahresende veröffentlichte Spotify nun eine Rangliste mit den weltweit meistgestreamten Künstlern für 2019. Dabei landet Ariana Grande auf dem dritten Platz. US-Rapper Post Malone räumt dabei mit mehr als 6,5 Milliarden Streams den ersten Platz ab. Kurz gefolgt von Newcomerin Billie Eilish mit über sechs Milliarden Streams. Krass! Doch als wäre dies nicht Ehre genug, räumt Ari bei der Liste für das auslaufende Jahrzehnt einfach mal den ersten Platz bei den Frauen ab! Sie ist die Künstlerin, die in den letzten 10 Jahren am häufigsten gehört wurde. Wow, das kann sich sehen lassen! 😍 Sie Sängerin kann es selbst kaum glauben und ist super geflasht und mega gerührt. Zuletzt brachte Arianas Double sie mächtig zum Staunen. Auf Instagram veröffentlichte sie die Liste und dankte damit ihren Fans, die schon seit Jahren an ihrer Seite sind. "Ich musste diese Liste des Öfteren Lesen, weil ich einfach nicht glauben konnte, was da steht. Dabei habe ich doch erst drei Jahre später angefangen und trotzdem bin ich die meistgehörte Sängerin des Jahrzehnts. Danke, dass ihr mich unterstützt und meine Songs hört. Ich schätze und liebe euch alle sehr." How cute! ☺️ Erst 2013 veröffentlichte Ariana Grande ihren ersten Song. Nun zählt sie zu den meistgehörten Künstlern. Da kann man schon mal mächtig Stolz sein!

