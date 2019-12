Überraschung: Neues Album von Ariana Grande 😍

Neues Album von Ariana Grande

Damit hatte in diesem Jahr sicher keiner mehr gerechnet: Ariana Grande hat ein neues Album veröffentlicht! Nachdem sie 2018 "Sweetener" rausbrachte und in diesem Jahr schon mit "thank u, next" nachlegte, entschied sie sich dazu, das Jahr mit einem neuen Album zu beenden. Der Titel der Platte könnte kaum passender sein: "k bye for now (swt live)" (dt.: ok, tschüss vorerst). Fans feiern diese Überraschung total, schließlich passt es zum Jahresabschluss und bedeutet gleichzeitig, dass wir vermutlich nicht so lange warten müssen, bis Ari wieder mit neuen Songs um die Ecke kommt. Auf dem Album findet ihr übrigens auch einen Mega-Hit von Ariana Grande, der eigentlich für Camila Cabello gedacht war!

Ariana Grande emotionaler Tour-Abschied

Das neue Album von Ariana Grande ist gleichzeitig auch ein Abschied von ihrer "Sweetener World Tour", denn bei den Songs handelt es sich um Live-Versionen, die die Sängerin auf der Bühne zum Besten gegeben hat. Auf Twitter schrieb die Sängerin dazu: "So viele besondere Momente in diesem Album. Ich liebe es eure Stimmen im Hintergrund zu hören. Mein Mikrofon hat so viele lustige Momente aufgefangen." Ariana Grande hatte auf ihrer Tour auch einige Termine in Deutschland, wer also auf einem ihrer Konzerte war, ist auch ein kleiner Teil ihrer neuen Platte. Na, wenn das mal nichts Besonderes ist? Wir sind jedenfalls große Fans dieser live Versionen.

