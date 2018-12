Ariana Grande: Die Termine ihrer Deutschland-Tour

Ariana Grande kommt ab September 2019 auf "Sweetener"-Tour nach Deutschland. Wir haben die Termine für euch ...

Ariana Grande: Tour-Dates announced!

Leute, es ist so weit: Ariana Grande hat nun alle Termine für ihre heiß ersehnte "Sweetener World Tour" bekannt gegeben! Sage und schreibe, 42 Konzerte wird die 25-Jährige ab Mitte März 2019 allein in den USA und in Kanada spielen. Nun wurden auch drei Termine für Deutschland und einer für Österreich bestätigt. In Deutschland wird Ariana Grande in Köln, Berlin und Hamburg ihre Songs zum Besten geben. Der Vorverkauf für die Tickets startet am Mittwoch, den 19. Dezember um 10 Uhr.

Hier geht’s zu den Terminen:

01. September 2019 - Köln, Lanxess Arena

03. September 2019 - Wien, Stadthalle D

05. September 2019 - Hamburg, Barclaycard Arena

10. Oktober 2019 - Berlin, Mercedes-Benz Arena

Ariana Grande: Vorfreude auf die Tour

Nach all dem was das Jahr 2018 für Ariana Grande mit sich brachte, freut sich die Sängerin nun umso mehr auf ihre bevorstehende Welttournee. Nach dem Anschlag bei ihrem Konzert in Manchester am 22. Mai. 2017 war die Sängerin nicht mehr auf Tour. "‘Es ist einfach sehr schwer darüber zu sprechen, weil so viele Menschen einen so heftigen Verlust erlitten haben (…) Ich kenne die Familien und meine Fans und für alle, die dabei waren, war es ein furchtbarer Moment (…) Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht über mein persönliches Erlebnis sprechen sollte – dass ich am besten einfach nichts sage. Denn ich glaube, dass ich niemals lernen werde darüber zu sprechen ohne direkt weinen zu müssen." Die "Thank You, Next"-Interpretin gestand auch, dass sie schon seit Jahren an Angstzuständen leidet, was nach dem Attentat aber natürlich ein ganz neues Level erreicht hat: "Ich habe nie darüber gesprochen, weil ich immer dachte, dass es eh jeder hat. Als ich dann aber von meiner Tour nach Haue kam, war es so schlimm wie noch nie zuvor." Nun möchte sie mit der "Sweetener"-Tour ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen und vor allem ihren Fans etwas zurückgeben. Denn diese geben ihr auch in schweren Zeit die nötige Kraft weiterzumachen.

Hier geht´s zum "Sweetener" Album:

