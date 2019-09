Ariana Grande: Bruder plappert Beziehungsstatus aus! 🤭

Hat Ariana Grande etwa einen Freund?

"Du bist nicht mein Freund und ich bin nicht deine Freundin, aber du willst nicht, dass ich jemanden sehe und ich will nicht, dass du jemanden siehst", sing Ariana Grande in ihrem neusten Song "boyfriend" ft. Social House. Seit diesem Track vermuten Fans, dass Social House-Sänger Mikey Foster der neue Freund von Ariana Grande ist. Doch jetzt spricht Ariana Grandes Bruder Klartext und verrät, wie es wirklich um den Beziehungsstatus seiner Schwester steht – wenn es einer wissen muss, dann er … 🤷‍♀️

Ariana Grandes Bruder spricht über ihren Beziehungsstatus

Mittlerweile hat Frankie den Tweet wieder gelöscht – zum Glück, gibt es Screenshots 💁‍♀️ Twitter

Frankie James Grande ist der Bruder von Ariana und eigentlich 24/7 an ihrer Seite. Deshalb ist klar, dass er ziemlich genau wissen muss, wie es um den Beziehungsstatus seiner Schwester steht. Ein amerikanisches Magazin behauptete mit dem Bruder gesprochen zu haben und er habe die Beziehung zu dem Social House-Sänger Mikey bestätigt. Die Gerüchte überschlugen sich, deshalb twitterte Aris Bruder gestern ziemlich genervt: "Meine Schwester ist nicht in einer Beziehung. Entspannt euch alle. Sie ist sehr Single." Na, wenn das mal keine klare Ansage ist. Ari genießt ihr Leben als Single und das ist gut so! Ihr wollt in Erinnerungen schwelgen? Dann kommen hier die Ex-Boyfriends von Ariana Grande – have fun!