Pete Davidson tröstete sich mit anderen nach Trennung von Ariana Grande

Nachdem zwischen ihr und Rapper Mac Miller alles aus war, bestätigte Ariana Grande kurz darauf ihre nächste Beziehung. Diesmal war Comedian Pete Davidson der Glückliche. Zunächst sah es auch so aus, als würde es mega bei den beiden laufen. Es kam sogar zur Blitzverlobung. Die Stars lösten die aber schnell wieder auf. Während die Sängerin seitdem zumindest in der Öffentlichkeit als single gilt, suchte sich ihr Ex schnell Ablenkung mit Schauspielerin Kate Beckinsale. Anschließend bandelte er mit Topmodel Kaia Gerber an. Doch auch von ihr soll er sich wieder getrennt haben. Kaias Insta-Story lässt jetzt aber die Gerüchteküche brodeln...

Topmodel Kaia Gerber schürt Schwangerschaftsgerüchte

Werden die zwei Stars 2020 etwa Eltern?! Diese Fragen stellen sich viele, die Model Kaia Gerber auf Insta folgen. In ihrer Story postete sie nämlich jetzt ein Bild mit dem Ratgeber "The One Minute Mother" und streckt dabei ihren Bauch in die Kamera. What?! Macht sie da nur einen Witz oder soll das wirklich eine Art Schwangerschaftsverkündung sein? Bisher hat sie sich dazu nicht weiter geäußert. Falls das 18-Jährige Model aber wirklich ein Baby erwartet, steht die Chance nicht schlecht, dass Ariana Grandes Exfreund Pete Davidson der Vater ist. 🙊👼

Damit schockt Topmodel Kaia Gerber ihre Fans Instagram @kaiagerber

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!