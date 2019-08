Schock: Schüsse auf diese schwangere Rapperin!

Yung Miami: Mord-Versuch!

In Deutschland kennen sie wahrscheinlich nur die eingefleischten Rap-Fans, oder man kennt sie als Ex-Freundin von Rap-Superstar Kodak Black (22): Rapperin Yung Miami (25). Jetzt wurde die schwangere Rapperin in einen Schock-Zustand versetzt, denn jemand hat versucht, sie umzubringen! Zum Glück ist ihr aber nichts Schlimmeres passiert.

Schwangere Rapperin: Will Kodak Black sie umbringen?

Die Schießerei ereignete sich am Dienstag in Miami, in der Nähe von dem Ort, an dem auch Rapper XXXTentacion erschossen wurde, während Yung Miami gerade in ihrem Auto vor ihrem Aufnahme-Studio wartete. Ein Verdächtiger wurde bisher nicht gefasst, doch Fans der 25-Jährigen ahnen Böses: Rap-Star Kodak Black, der derzeit im Gefängnis sitzt, dort allerdings einen Diss-Track gegen seine Ex-Freundin veröffentlichte, soll dahinter stecken! Der Grund? Im Diss-Track droht er, der schwangeren Frau in den Bauch zu treten. Widerliche Worte! Mal abwarten, ob sich die schlimme Vermutung bewahrheitet … Übrigens wurde auch schon Rapperin Nicki Minaj mit Schüssen attackiert!

Schwangere Freundin von Kanye-Produzenten: Schüsse!

Erst im Juni verkündete Yung Miami, die mittlerweile nicht mehr mit "Tunnel Vision"-Star Kodak Black zusammen ist, sondern glücklich an der Seite vom HipHop-Produzenten Southside (30), dass die beiden ihr zweites Baby bekommen und ihr erster Sohn Jai Wiggins Jr. ein Geschwisterchen bekommt! Fans des Rap-Paares wünschten den beiden Musikern viel Glück. Den Vater des Babys, Produzent Southside, ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Musik-Produzenten in der HipHop-Szene – er arbeitete unter anderem schon mit Rap-Legende Rick Ross, Waka Flocka Flame, Jay Z & Kanye West, Lil Uzi Vert, 21 Savage und so ziemlich jedem anderen erfolgreichen Rapper überhaupt zusammen. Hier siehst du die Schwangerschafts-Verkündung von Yung Miami:

Gönn dir die neue BRAVO für mehr Star-News: