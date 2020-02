Ariana Grande: Sie musste den Schmerz verarbeiten

Am 8. Februar 2019 veröffentlichte Ariana Grande ihr fünftes Album "Thank U, Next". Anlässlich des ersten Geburtstags des Albums veröffentlichte Ari vor zwei Tagen emotionale Zeilen: „Das Projekt ist mit so vielen tollen Freunden entstanden und es hat mir wirklich das Leben gerettet. Es hat mir den Mut gegeben verletzlich zu sein und ehrlich mit meinen Mitmenschen. Danke, dass ihr mir das Gefühl gebt, gehört zu werden, einfach menschlich zu sein. Es ist so schön, zu wissen, dass ich mich nicht hinter einer komischen Pop-Star-Fassade verstecken muss. Dass ich mit so vielen Menschen verbunden bin, über meinen Schmerz und meine Gedanken sprechen kann, ist einfach etwas Besonderes." Auf ihrem Album "Thank U, Next" verarbeitete Ariana Grande die gescheiterte Beziehung zu Rapper Mac Miller, sowie sein Ableben im September 2018. Die beiden waren zwei Jahre liiert und Mac wurde auch oft als Arianas große Liebe bezeichnet. Nach ihrer Trennung waren die beiden auch weiterhin noch befreundet. Als Mac Miller dann verstarb, hat sich Ariana Grande eine Auszeit aus der Öffentlichkeit genommen, Auftritte abgesagt und musste sich Zeit nehmen, diesen Verlust zu verarbeiten … 💔

Ariana Grande scheint es besser zu gehen

Die "7 Rings"-Sängerin Ariana Grande, scheint mit "Thank U, Next" einen großen Schritt für ihre mentale Gesundheit getan zu haben. Der Tod von Mac Miller hat Ari damals wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Vermissen wird sie ihn immer, aber es ist gut das die den Seelenschmerz und die Trauer zugelassen hat. Arianas Herz scheint es nun wieder besser zu gehen. Seit ein paar Monaten wird die Musikerin immer wieder mit Michael Foster, von der Band Social House, gesehen. Und vor Kurzem wurden Ariana Grande und der Rapper sogar bei einem Date im Disneyland gesichtet. Was wohl zwischen den beiden läuft? 🤔

