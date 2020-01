"Victorious" bedeutet Ariana Grande noch viel

2010 bis 2013 wurde die Musik-Serie "Victorious" mit Stars wie Victoria Justice, Daniella Monet und Liz Gillies ausgestrahlt. Auch Pop-Queen Ariana Grande wurde durch sie bekannt. Und obwohl es wirklich lange her ist, seit sie in ihre Rollen von damals geschlüpft sind, erinnern sich die Schauspieler noch gern daran zurück. Wie wichtig ihr ihre Co-Stars und "Victorious" noch sind, bewies Ariana Grande als sie eine Reunion bei ihrer Tour auf die Beine stellte und gemeinsam mit Liz Gillies und Matt Bennett bekannte Songs der Serie performte.

Hier singt Ariana Grande "Victorious"-Hits

Erst Anfang der Woche wurde bekannt, dass Ariana Grande und ihre BFF Alexa vorerst getrennte Wege gehen. Auch wenn sie natürlich hofft, dass sie wieder zueinander finden, hat die Musikerin solange zum Glück noch viele andere Freunde wie etwa "Victorious"-Kollege Matt Bennett. Gemeinsam verbrachten sie einen Tag in Disneyland. Die beiden hatten aber schon im Auto die beste Zeit, das zeigt eine Insta-Story des Darstellers. Darin singen sie Serien-Songs wie “Freak the Freak Out” und “All I Want Is Everything.” Er taggte sogar Victoria Justice, weil er sie so gern dabei gehabt hätte. So cute!

Matt Bennett apareceu em seu Instagram Stories cantando músicas da trilha sonora de "Victorious" com Ariana Grande! pic.twitter.com/q4r44hYx9n — Info Ariana Mídia - @infoari (@infoarimidia5) January 28, 2020

